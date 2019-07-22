Kırgızistan’la 500 adet otobüslük anlaşma

22 Temmuz 2019

Kerim ÜLKER

2018’de 44 ülkeye toplam 1.000 araçlık otobüs ihraç eden Anadolu Holding iştiraklerinden Anadolu Isuzu, önemli bir rekora imza atıyor. Anadolu Isuzu, bir seferde yapılan en büyük otobüs ihracatı için ön anlaşmayı imzaladı. Anadolu Isuzu, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e 500 otobüs için görüşmelere başladı. Anlaşma sağlanırsa Anadolu Isuzu, Bişkek belediyesi’ne 500 adetlik otobüs satarak Türk otomotiv tarihinde yurtdışına en fazla otobüs satan firma unvanına ulaşacak.

Otokar, geçen yıl 400 araç satmıştı

Bu anlamda rekor ise Koç Holding şirketlerinden Otokar’a ait. Otokar, geçen yıl Romanya’nın başkenti Bükreş için 400 adet otobüs satışı gerçekleştirmiş ve tek kalemde satılan en büyük anlaşmaya imza atmıştı. O anlaşmanın değeri ise 98.3 milyon euroydu. Anadolu Isuzu’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklamada bulunan Anadolu Isuzu, Bişkek Belediyesi'yle yaklaşık 500 otobüs siparişi için iyi niyet anlaşmasını 19 Temmuz tarihinde imzaladığını duyurdu.

170 bininci araç banttan indi

Türkiye’de üretime başladığı 1983 yılından bu yana birçok başarılı projeye imzasını atan Anadolu Isuzu, bugün düzenlediği fabrikasında düzenlediği törenle 170 bininci aracını üretim bandından indirmişti. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, "Anadolu Grubu olarak, Japon iş ortağımız Isuzu ile 36 yıl önce çıktığımız yolculukta 170 bininci aracımızı üretim bandından indirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünün bir diğer önemi de banttan indirdiğimiz otobüsümüzün yurt dışına ihraç edilecek olması. 1994 yılından beri ihracat yapıyoruz ve bu araçla birlikte 17 bininci aracımızı yurt dışına ihraç edeceğimizi hepinize müjdelemek istiyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.