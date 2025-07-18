Kırsal kalkınmanın sembol ürününden söz ediyoruz

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı HARUN ÇALLI

Geleneksel mirasımız don­durma, sağlıklı bir atıştırma­lık ve besleyici bir süt ürünü olarak öne çıkıyor. Özellikle ambalajlı, hijyenik ve dene­timli koşullarda üretilen don­durmalar; protein, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri açısın­dan zengin bir yapıya sahip. Tüm dünyada artan sağlık­lı yaşam bilinci, atıştırmalık tercihlerinde de kendini gös­teriyor. Dondurma ve benze­ri sütlü atıştırmalıklar hem fiziksel hem zihinsel perfor­mansa katkı sağlayan, kemik­leri güçlendiren güvenli ve besleyici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Tüketici eğilimleri küresel ölçekte pazarı büyütüyor

Dondurma pazarının kü­resel ölçek ve Türkiye’deki büyüklüğüne baktığımızda ise küresel dondurma pazarı bu yıl 80 milyar dolarlık bü­yüklüğe dayandı. Amerika ve Avusturalya gibi ülkelerde ki­şi başı tüketim 18-20 litre ci­varında iken Almanya, İtalya gibi ülkelerde 6-8 litre civa­rında. Ülkemizde ise kişi başı tüketim 4 litreyi ancak bulu­yor. Sağlıklı yaşam trendleri, değişen tüketici lezzet tercih­leri, ambalajlama ile dondur­ma pazarı küresel ölçekte bü­yüyor. Türkiye ise bu pazarda markalaşma, geleneksel Ma­raş Dondurmasının dünyada­ki tercih edilirliğinin artması ve ihracat gücüyle öne çıkıyor.

Kırsal kalkınmanın sessiz ve itici gücü

Ülkemizden özellikle Orta­doğu, Avrupa ve Asya ülkele­rine yapılan dondurma ihra­catı, her yıl artıyor. Dondur­ma ülkemiz için önemli bir potansiyel ihracat kalemi ol­makla birlikte, halihazırda 30 ülkeye ihracat yapılıyor. Top­lam süt ve süt ürünleri ihra­catımızın yüzde 14.5’lik kıs­mını dondurma sektörü alı­yor. 2024 yılında yaklaşık 70 milyon dolarlık ihracat yapan sektörümüz bu yılın ilk yarı­sında ise ihracatını geçen yı­lın aynı dönemine göre yüzde 17 artırıp, yaklaşık 38 milyon doları gördü.

Türkiye’nin dondurma kül­türü sadece endüstriyel üre­time değil, aynı zamanda ge­leneksel yöntemlerle üreti­len, coğrafi işaretli ürünlere de dayanıyor. Özellikle Maraş dondurması, keçi sütü ve do­ğal salep ile yapılan özel for­mülüyle hem yurt içinde hem de ihracatta Türkiye’nin gast­ronomi mirasını temsil edi­yor. Coğrafi işaretli ürünler, bulunduğu bölgenin sosyoe­konomik gelişimine doğru­dan katkı sağlarken, ülkemi­zin uluslararası alanda tanıtı­mını da güçlendiriyor.

Ayrıca dondurma üretimi, büyük ölçüde kaliteli süt te­darikine dayanıyor. Bu da süt hayvancılığı yapan kırsal ai­le işletmelerinin sürekliliğini ve gelirini doğrudan etkiliyor. Ambalajlı dondurma sanayii; çiftçiden üreticiye, lojistik­ten perakendeye kadar geniş bir değer zinciri yaratıyor. Süt sanayiinin istikrarlı büyü­mesi, kırsal alanlarda yaşamı sürdürülebilir hale getirmek­te, göçü azaltmakta ve kadın emeğinin ekonomiye katıl­masına katkı sağlamaktadır.

Ambalajlı ürünü tercih edin

Dondurma tüketiminde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, ambalajlı ve denetimli ürünlerin tercih edilmesi olmalı. Tüketicilerimizin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayıtlı ve onaylı işletmelerde üretilmiş dondurmaları tercih etmeleri hem kendi sağlıkları hem de ülkemizin yerli sanayisi için son derece önemli.

Dondurma, sadece ferahlatan, tatlı bir kaçamak değil; aynı zamanda sağlıklı bir tercih, ekonomik bir değer ve kırsal kalkınmanın önemli bir oyuncusu olarak değer görmeli. Dünya Dondurma Günü vesilesiyle hem bu geleneksel lezzetimizi onurlandırıyor hem de halkımızı daha bilinçli tüketim tercihlerine yönlendirmek istiyoruz. Dondurma; coğrafi zenginliğimizin yansıması, kırsal kalkınmanın motoru ve ihracat gücümüzün temsilcisi bir süt ürünüdür. Dünya dondurma günümüz mutlu olsun.