Kırsal kalkınmanın sembol ürününden söz ediyoruz
Her yıl temmuz ayının üçüncü pazar günü kutlanan Dünya Dondurma Günü, yalnızca serinleten bir lezzeti değil; aynı zamanda sağlıklı beslenmenin, yerli üretimin ve kırsal kalkınmanın sembollerinden birini hatırlamak için önemli bir fırsat. Bu vesile ile dondurmanın bir yaz tatlısı olmasından öte sağlık, ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma açısından değerine dikkat çekmek istiyoruz.
Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı HARUN ÇALLI
Geleneksel mirasımız dondurma, sağlıklı bir atıştırmalık ve besleyici bir süt ürünü olarak öne çıkıyor. Özellikle ambalajlı, hijyenik ve denetimli koşullarda üretilen dondurmalar; protein, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri açısından zengin bir yapıya sahip. Tüm dünyada artan sağlıklı yaşam bilinci, atıştırmalık tercihlerinde de kendini gösteriyor. Dondurma ve benzeri sütlü atıştırmalıklar hem fiziksel hem zihinsel performansa katkı sağlayan, kemikleri güçlendiren güvenli ve besleyici bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Tüketici eğilimleri küresel ölçekte pazarı büyütüyor
Dondurma pazarının küresel ölçek ve Türkiye’deki büyüklüğüne baktığımızda ise küresel dondurma pazarı bu yıl 80 milyar dolarlık büyüklüğe dayandı. Amerika ve Avusturalya gibi ülkelerde kişi başı tüketim 18-20 litre civarında iken Almanya, İtalya gibi ülkelerde 6-8 litre civarında. Ülkemizde ise kişi başı tüketim 4 litreyi ancak buluyor. Sağlıklı yaşam trendleri, değişen tüketici lezzet tercihleri, ambalajlama ile dondurma pazarı küresel ölçekte büyüyor. Türkiye ise bu pazarda markalaşma, geleneksel Maraş Dondurmasının dünyadaki tercih edilirliğinin artması ve ihracat gücüyle öne çıkıyor.
Kırsal kalkınmanın sessiz ve itici gücü
Ülkemizden özellikle Ortadoğu, Avrupa ve Asya ülkelerine yapılan dondurma ihracatı, her yıl artıyor. Dondurma ülkemiz için önemli bir potansiyel ihracat kalemi olmakla birlikte, halihazırda 30 ülkeye ihracat yapılıyor. Toplam süt ve süt ürünleri ihracatımızın yüzde 14.5’lik kısmını dondurma sektörü alıyor. 2024 yılında yaklaşık 70 milyon dolarlık ihracat yapan sektörümüz bu yılın ilk yarısında ise ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artırıp, yaklaşık 38 milyon doları gördü.
Türkiye’nin dondurma kültürü sadece endüstriyel üretime değil, aynı zamanda geleneksel yöntemlerle üretilen, coğrafi işaretli ürünlere de dayanıyor. Özellikle Maraş dondurması, keçi sütü ve doğal salep ile yapılan özel formülüyle hem yurt içinde hem de ihracatta Türkiye’nin gastronomi mirasını temsil ediyor. Coğrafi işaretli ürünler, bulunduğu bölgenin sosyoekonomik gelişimine doğrudan katkı sağlarken, ülkemizin uluslararası alanda tanıtımını da güçlendiriyor.
Ayrıca dondurma üretimi, büyük ölçüde kaliteli süt tedarikine dayanıyor. Bu da süt hayvancılığı yapan kırsal aile işletmelerinin sürekliliğini ve gelirini doğrudan etkiliyor. Ambalajlı dondurma sanayii; çiftçiden üreticiye, lojistikten perakendeye kadar geniş bir değer zinciri yaratıyor. Süt sanayiinin istikrarlı büyümesi, kırsal alanlarda yaşamı sürdürülebilir hale getirmekte, göçü azaltmakta ve kadın emeğinin ekonomiye katılmasına katkı sağlamaktadır.
Ambalajlı ürünü tercih edin
Dondurma tüketiminde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, ambalajlı ve denetimli ürünlerin tercih edilmesi olmalı. Tüketicilerimizin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayıtlı ve onaylı işletmelerde üretilmiş dondurmaları tercih etmeleri hem kendi sağlıkları hem de ülkemizin yerli sanayisi için son derece önemli.
Dondurma, sadece ferahlatan, tatlı bir kaçamak değil; aynı zamanda sağlıklı bir tercih, ekonomik bir değer ve kırsal kalkınmanın önemli bir oyuncusu olarak değer görmeli. Dünya Dondurma Günü vesilesiyle hem bu geleneksel lezzetimizi onurlandırıyor hem de halkımızı daha bilinçli tüketim tercihlerine yönlendirmek istiyoruz. Dondurma; coğrafi zenginliğimizin yansıması, kırsal kalkınmanın motoru ve ihracat gücümüzün temsilcisi bir süt ürünüdür. Dünya dondurma günümüz mutlu olsun.