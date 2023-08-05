Kış 2023 Koleksiyonu için Birtanya adaları seçildi

Burberry Kış 2023 kampanya çekimleri, Britanya Adaları'nda gerçekleştirildi. Kampanya, Skye Adası'nın doğal manzarasına ve Giant's Causeway'in büyüleyici güzelliğine karşı, dış mekânlarda çekilmiş bir dizi portre fotoğraftan oluşuyor. Koleksiyon, soğuktan korurken ruhu neşelendiren trençkotlar, yağmur botları, arazi ceketleri, şallar, baklava desenli süveterler, gül, ekose ve ördek desenlerinin yer aldığı geniş ve göz alıcı bir seçkiden oluşuyor. Burberry'nin klasikleşen Atlı Şövalye logosu markanın sembolü haline gelen mavide yeniden hayat buluyor. Burberry, Daniel Lee'nin kreatif direktörlüğünde 2023 Kış koleksiyonunu tanıtıyor. Çekimler Tyrone Lebon tarafından İskoçya'daki Skye Adası ve Kuzey İrlanda'daki Giant's Causeway’de gerçekleştirildi.

Burberry Kış 2023 Koleksiyonu: doğa ile şıklığı birleştiriyor

İngiliz lüks moda markası Burberry, Kış 2023 koleksiyonunu tanıtmak için Britanya Adaları'nda özel bir kampanya düzenledi. Koleksiyon, Skye Adası'nın doğal güzellikleri ve Giant's Causeway'in manzarası eşliğinde dış mekanlarda çekilen bir dizi portre fotoğrafından oluşuyor.

Koleksiyonda, hem soğuk havalarda sıcak tutacak tasarımlar ön plana çıkıyor. Trençkotlar, yağmur botları, arazi ceketleri, şallar, baklava desenli süveterler, gül, ekose ve ördek desenlerinin yer aldığı geniş ve göz alıcı bir seçki moda tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Burberry'nin klasikleşen sembolü olan Atlı Şövalye logosu da koleksiyonda önemli bir rol oynuyor ve markanın imzası haline gelen mavi renkle yeniden canlanıyor. Daniel Lee'nin kreatif direktörlüğünde hazırlanan özel bir koleksiyon. Kampanyanın çekimleri ünlü fotoğrafçı Tyrone Lebon tarafından İskoçya'daki Skye Adası ve Kuzey İrlanda'daki Giant's Causeway bölgesinde gerçekleştirildi. Doğal mekanlar, koleksiyonun ruhunu ve estetik anlayışını mükemmel bir şekilde yansıtarak moda dünyasında unutulmaz bir iz bırakmayı hedefliyor.