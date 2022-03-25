Kişi başına yeşil alan Viyana’da 120, İstanbul’da 12,5 metrekare

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, şehirlerde kişi başına düşen yeşil alanın 10-15 metrekare, gelişmiş ülkelerde ise 20 metrekare olması gerekiyor. Alanya ve Manavgat’ta Botanik faaliyetlerinde bulunan iş insanı Yakup Türkal, dünyadaki büyük kentlerde kişi başına metrekareye düşen yeşil alan oranlarının Viyana’da 120, Stockholm’da 87,5, Singapur’da 66, Amsterdam’da 45,5, Roma’da 45,3, İstanbul’da ise 12,5 metrekare olduğunu aktardı.

Peyzajda inovatif yaklaşımlara önem verilmesi için ‘Sürdürülebilir Peyzaj’ kavramına dikkat çeken Türkal, “Kent peyzajları için daha fazla ağaçlar kullanılmalı, kaynakları daha verimli kullanmayı, daha az su, daha az enerji kullanarak doğaya katkıda bulunmak hedefimiz olmalı.” diye konuştu.

“Şehirlerde yeşil alanlar yok denecek kadar az”

İklim değişikliği sorununun büyük şehirlerde daha da fazla olduğunu belirten Türkal, şunları kaydetti: “Ülkemizde ve dünyada iklim değişikliği her geçen gün kendisini daha da fazla hissettiriyor. İklim değişikliğinin etkileri kuruyan göller ve nehirler ile sınırlı değil. Kentler de bundan etkileniyor. Şehirlerde yeşil alanlar yok denecek kadar az. Toprak beton veya asfaltla kaplı. Bu toprağa sızan su miktarını azaltıyor. Adeta yok ediyor. Kentlerin iklim değişikliğinden daha fazla etkilenmesinin nedeni sadece sıcaklıkların ya da yağışların artışı ile ilgili değil. Kent içindeki yeşil alanların yetersizliği bu konuda öne çıkıyor. Büyük kentlerde durum iyi değil. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri oralarda çok daha yoğun hissediliyor.”