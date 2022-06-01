Kişiye özel zamansız tasarımlı takılar erkeklerin radarına girdi

E-ticaretteki yükseliş, modada en yeni trendlerin belirleyicisi kişiye özel zamansız tasarımlara odaklanan mücevher sektörünü de etkisi altına aldı. Statista’nın verilerine göre 228 milyar dolara ulaşan küresel mücevher pazarının 2026’da 307 milyar dolar olması bekleniyor. Kişiye özel tasarımlar erkekleri de mücevhere yakınlaştırdı. Pazar araştırma şirketi NPD Group'a göre, yüzükler erkekler için açık ara en büyük mücevher kategorisi olma unvanını taşıyor.

Zamansız ve özgün tasarımların son dönemde erkeklerin odak noktasında yer aldığını belirten Divvesa Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslı Kumcular, “Erkekler kişiye özel tasarımları kendi ruhlarını yansıtabilecekleri, farklılıklarını ortaya koyabilecekleri bir simge olarak görüyor. Deri, makrome ve kauçuk malzeme ile gümüş ve renkli taşlarla tasarlanan bileklikler, iri taşlı gümüş yüzükler ile gücü, yaşamı ve mücadeleyi simgeleyen motiflere sahip kolyeler son dönemin yükselen trendleri arasında yer alıyor. Erkekler takıyı kendilerini simgelerle ifade edebilecekleri bir araç, aynı zamanda şıklığın tamamlayıcısı olarak tanımlanıyor.” dedi.

İlhamını doğadan alan tasarımlar

İlhamını doğadan alan tasarımların erkek takı modasında söz sahibi olmaya başladığına değinen Aslı Kumcular, “Kartal, aslan gibi doğanın gücünü simgeleyen; kalkan, hançer gibi savaşı ve mücadeleyi çağrıştıran figürlere sahip yüzükler oldukça popüler. Yüzüklerin tamamlayıcısı olan karakteristik kolyeler, zincir bir forma sahip renkli taşlı gümüş bileklikler ile yüzüklerle uyumlu figürlü bileklikler de güç teması etrafında birleşiyor” dedi.

E-ticaret üzerinden sınır ötesine geçecek

Divvesa’nın İzmir’de butik bir mağazada başlayan yolculuğunu e- ticaret üzerinden uluslararası pazara taşımayı hedeflediklerini söyleyen Divvesa Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslı Kumcular, “Mücevher sektöründeki köklü tecrübemizi tasarım gücümüzle birleştirerek erkek takı kategorisinde yerimizi aldık. Kişiye özel zamansız tasarımlarımızla erkek takı modasında en yeni trendlerin belirlenmesinde öncü adımlar atıyoruz. Yıllardır kuyumculuk ve mücevherat sektöründe edindiğimiz tecrübemizi atölyemizden direkt müşterilerimizin hayatına dahil ediyoruz. Kusursuz bir işçilikle şekillendirdiğimiz tasarımlarımız ustalarımızın zanaati ile birleşerek bu iddiamızın temsilciliğini üstleniyor. Her biri ustalık eseri olan tasarımlarımızı işçiliğin inceliğiyle harmanlayarak kaliteyi zirveye çıkarıyoruz.” ifadelerini kullandı.