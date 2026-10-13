Kıvanç Enerji rotayı ABD’ye çevirdi: İhracatla küresel büyüme hedefi

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76 yıllık sanayi geçmişine sahip Kıvanç Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Kıvanç Enerji, güneş paneli üretiminde geride bıraktığı dört yılın ardından büyüme stratejisinde yurt dışı pazarlarına ağırlık verdi. Şirketin öncelikli hedefleri arasında ABD pazarına giriş, ihracatın artırılması ve uluslararası ölçekte rekabet gücünün geliştirilmesi bulunuyor.

Kıvanç Enerji Direktörü Evrim Ayana, şirketin üretim kapasitesi, enerji yatırımları ve ihracat planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün kısa süreli bir yavaşlama döneminden geçtiğini belirten Ayana, 2027 yılından itibaren yatırımların yeniden hız kazanmasını beklediklerini söyledi.

Kıvanç Enerji ABD pazarına girmeye hazırlanıyor

Kıvanç Enerji'nin büyüme stratejisinin merkezinde ihracat bulunuyor. Şirket, Türkiye pazarındaki faaliyetlerini sürdürürken özellikle ABD başta olmak üzere uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmayı amaçlıyor.

Evrim Ayana, farklı ülkelerin güneş panelleri için farklı sertifikasyon ve test koşulları uyguladığını belirterek, ihracat çalışmalarının bu gereklilikler doğrultusunda yürütüldüğünü ifade etti.

ABD pazarında finansal ve teknik açıdan kabul gören üreticiler arasında yer alabilmek için yürütülen denetim süreçlerinin tamamlanmak üzere olduğunu açıklayan Ayana, çalışmaların sonuçlanmasının ardından ihracat faaliyetlerini hızlandıracaklarını bildirdi.

Şirketin altyapı, insan kaynağı, üretim kapasitesi ve kalite bakımından uluslararası pazarlara hazır olduğunu vurgulayan Ayana, ABD'de bankable olarak tanımlanan finansal ve teknik kabul seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

ABD'nin Çin'e yönelik uygulamaları Türkiye için fırsat olabilir

ABD'nin güneş enerjisi ekipmanları ve tedarik zincirlerine yönelik politikaları, Kıvanç Enerji'nin ihracat stratejisinde önemli bir yer tutuyor.

Evrim Ayana, ABD'nin Çin ve Çin üzerinden gerçekleştirilen tedarik zincirlerini yakından izlediğini ve bu alanda çeşitli soruşturmalar yürüttüğünü belirtti.

Ayana, ABD'de Ağustos 2026'da açıklanan Section 232 düzenlemesi kapsamında güneş paneli, hücre, polisilikon ve wafer gibi ürünlere yönelik asgari fiyat uygulamalarının gündeme geldiğine dikkat çekti.

Bu süreçte Çin dışındaki tedarikçilerin ve tedarik zincirlerinin izlenebilirliğinin önem kazandığını ifade eden Ayana, gelişmelerin Türkiye'deki güneş paneli üreticileri açısından yeni ihracat fırsatları oluşturabileceğini söyledi.

Türkiye'de faaliyet gösteren üreticilerin ABD pazarının ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirmesi gerektiğini belirten Ayana, Kıvanç Enerji'nin de bu doğrultuda hazırlıklarını sürdürdüğünü aktardı.

Kıvanç Enerji İSO İkinci 500 listesine girdi

Güneş paneli üretiminde dört yılı geride bırakan Kıvanç Enerji, 2025 verilerine göre İstanbul Sanayi Odasının (İSO) İkinci 500 listesinde yer aldı.

Sektördeki birçok rakibinin daha uzun bir üretim geçmişine sahip olduğunu hatırlatan Evrim Ayana, şirketin kısa sürede Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşları arasına girmesini önemli bir başarı olarak değerlendirdi.

Ayana, 2026 yılı verilerine göre açıklanacak listelerde daha üst sıralara yükselmeyi hedeflediklerini belirterek, şirketin pazar payının artmaya devam ettiğini söyledi.

Kıvanç Enerji'nin satış, ciro ve marka bilinirliği açısından belirlediği hedeflere yaklaştığını ifade eden Ayana, şirketin büyüme sürecini sürdürdüğünü kaydetti.

630 wattlık güneş panellerine Munich RE güvencesi

Kıvanç Enerji, güneş paneli üretiminde TOPCon teknolojisini kullanıyor. Şirketin ürün portföyünde 630 watt gücündeki güneş panelleri bulunuyor.

Evrim Ayana, güneş panellerinin uzun yıllar kullanılan ürünler olduğuna dikkat çekerek, satın alma kararında yalnızca fiyatın değil, üreticinin güvenilirliğinin de belirleyici olduğunu vurguladı.

Şirketin ürettiği panellerin tamamının, dünyanın en büyük reasürans şirketlerinden Munich RE ile gerçekleştirilen partnerlik kapsamında güvence altında olduğunu belirten Ayana, bu iş birliğinin 30 yıllık güvence sağladığını ifade etti.

Üretim süreçlerinde kalite kontrolüne öncelik verdiklerini söyleyen Ayana, hammadde temininden ürünlerin müşterilere teslimine kadar bütün aşamaların denetlendiğini aktardı.

Bu kontrollerin hem yapay zekâ sistemleri hem de insan kaynağı kullanılarak gerçekleştirildiğini belirten Ayana, kalite yaklaşımının Kıvanç Şirketler Grubunun temel üretim prensiplerinden biri olduğunu söyledi.

Enerji projelerinde hedef 1,5 GW büyüklük

Kıvanç Enerji'nin faaliyetleri yalnızca güneş paneli üretimiyle sınırlı değil. Şirket, enerji yatırımları alanında da uzun yıllara dayanan bir geçmişe sahip.

Evrim Ayana'nın verdiği bilgilere göre şirketin enerji sektöründeki mevcut kurulu gücü yaklaşık 300 megawatt (MW) seviyesinde bulunuyor.

Ön lisanslar ve depolamalı enerji projelerinin de dahil edilmesiyle toplam proje büyüklüğünün yaklaşık 1,5 gigawatt (GW) seviyesine ulaşması öngörülüyor.

Ayana, güneş paneli üretiminde yaklaşık dört yıllık geçmişe sahip olmalarına karşın grubun enerji sektöründeki deneyiminin çok daha eskiye dayandığını belirtti.

Türkiye'nin güneş enerjisinde hedefi 75 GW

Türkiye'deki güneş paneli üretim sektörünün geçmiş yıllara göre daha sağlam bir yapıya kavuştuğunu ifade eden Evrim Ayana, sektörde güçlü üreticilerin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Ayana'nın paylaştığı verilere göre Türkiye'nin güneş enerjisindeki mevcut kurulu gücü yaklaşık 30 GW seviyesinde bulunurken, orta vadeli hedef 75 GW olarak öne çıkıyor.

Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki 10 yıllık dönemde yıllık ortalama 4-5 GW düzeyinde yeni güneş enerjisi kurulumu gerçekleştirilebileceğini belirten Ayana, sektörün büyüme potansiyelini koruduğunu ifade etti.

Güneş enerjisinin sanayi kuruluşları açısından yalnızca elektrik üretim yöntemi değil, aynı zamanda enerji maliyetlerini yönetme aracı haline geldiğini vurgulayan Ayana, maliyet avantajlarının yatırımları desteklediğini söyledi.

Güneş enerjisinde 2027 beklentisi: Yatırımlar yeniden hızlanabilir

Evrim Ayana, güneş enerjisi sektöründe yaşanan mevcut yavaşlamanın geçici olduğunu düşündüklerini belirterek, 2027 yılından itibaren daha hareketli bir yatırım ortamı beklediklerini açıkladı.

Avrupa Birliği ile bağlantılı düzenlemeler, enerji maliyetleri ve güneş enerjisi yatırımlarının geri dönüş sürelerinin talebi destekleyen unsurlar arasında bulunduğunu ifade eden Ayana, özellikle sanayi tesislerindeki çatı uygulamalarına dikkat çekti.

Sanayi kuruluşlarının yüksek enerji maliyetleri nedeniyle çatı güneş enerjisi santrallerine (GES) yönelmesinin önemli olduğunu söyleyen Ayana, bu yatırımların diğer birçok yatırım türüne göre daha kısa sürede geri dönüş sağlayabildiğini belirtti.

Konutlarda güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasını da önemli bulduklarını ifade eden Ayana, önceliğin sanayi tesislerinin çatılarına verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Dağıtım ve iletim sistemlerinde açıklanan kapasite artışlarının çatı yatırımlarını destekleyecek şekilde düzenlenmesini olumlu değerlendiren Ayana, kapasite tahsisleri ile izin ve onay süreçlerinin hızlandırılmasının yeni yatırımların önünü açacağını söyledi.