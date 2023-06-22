'Kız Kardeşim' projesiyle 50 bin genç kadına ulaşmayı hedefliyorlar

Coca-Cola Türkiye ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) iş birliğinde, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi, sekizinci yılında yoluna daha da güçlenerek devam ediyor. Projenin yeni dönemi, 21 Haziran 2023 tarihinde düzenlenen lansman etkinliği ile duyuruldu. Etkinlikte, bugüne kadar 450 binden fazla kadının hayatına dokunan ve yeni döneminde kapsamı daha da genişleyen Kız Kardeşim Projesi'nin yeni programları anlatıldı. Sektör temsilcileri, öğrenciler ve alanında önemli başarılar elde etmiş genç yıldızların yer aldığı etkinlik, Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanı Sedef Salıngan Şahin ile Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, proje paydaşı Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) Başkanı Pınar Ilgaz, projede iş birliği yapılan kurumlardan Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın ve Ahbap Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Levent’in katılımıyla gerçekleşti.

300 genç kadına eğitim bursu verildi

Projenin yeni döneminde Kız Kardeşim Burs programı kapsamında, Türk Eğitim Vakfı ile birlikte ilk olarak özellikle deprem bölgesinde 300 genç kadına eğitim bursu sağlandı. Güçlenme Programı kapsamında ÖSGD iş birliği ile mentorluk programı yürütülürken, Davranış Bilimleri Enstitüsü ile birlikte 10 bin genç kadına kişilik ve dayanıklılık envanteri testi ücretsiz olarak sunulacak. Yıldızlar Karması Programı ile toplumsal fayda, spor ve sanatta başarılı 20 genç kadına ihtiyaç duyduğu maddi ve ayni destek sağlanacak. Yıldızlar Karması Programı kapsamında hayallerine koşan başarılı genç kadınların belirlenmesi süreçlerinde Ahbap ile iş birliği yapılacak.

Açılış konuşmasında Kız Kardeşim Projesi’ne 8 yıldır kesintisiz destek vermekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, konuyla ilgili olarak görüşlerini şöyle dile getirdi: Kız Kardeşim Projesi kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmaları ve projenin yeni dönemini aktaran Başak Karaca, “Etki alanını sürekli genişlettiğimiz Kız Kardeşim, yeni döneminde daha çok genç kadın lider ve kadın kahraman oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 18-25 yaş arası genç kadınların yanında olacak. Projemizi; gençlerin kendilerini tanımaları, onlara çizilen yol ve rol yerine kendi hayallerinin gerçekleşmesine giden yol için bir fırsat sunabilmeyi, ilham bulmalarını ve kendilerinin de genç kadınlara ilham vermelerini sağlayacak şekilde güncelledik. Gücümüz kız kardeşimiz, hedefimiz ise kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlü şekilde yer aldığı bir dünya. Bu yolda durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle projenin yeni döneminde bizimle yol arkadaşlığı yapan Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, Türk Eğitim Vakfı, Davranış Bilimleri Enstitüsü ve Ahbap Derneği’ne teşekkür ederim.”

Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanı Sedef Salıngan Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Bugüne kadar projemizle yüz binlerce kadına ulaştığımızı görmek beni çok mutlu etti. Üstelik bu yalnızca birebir dokunduğumuz kadınların sayısı. Söz konusu kadınların çevrelerinde yaratacakları çarpan etkisi ve sağlayacakları toplamsal katkı da düşünüldüğünde, kadınlar için daha iyi ve adil bir dünyaya yaklaşmak anlamına geliyor.”

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) Başkanı Pınar Ilgaz ise konuşmasında ‘Kadınların yaşam kalitesini arttırma gücünü ve toplumu geliştirme yönünde ivme yaratan rolüne inanıyoruz. ÖSGD olarak, bu proje ile genç kadınlarımızın kendilerini görünmez sınırlarından öteye taşıyacak cesaret ve ortamı yaratmak için gönüllülerimizle destek vermekten çok mutluyuz. Farklı sektörlerden, toplamda 250 gönüllü mentorumuzla genç kadınların güç ve cesaret kazanması, doğru örneklerle buluşup kendi yollarında rehberlik edecek kız kardeşlik ağı oluşturmalarını hedefliyoruz. Toplumun kadınların cesareti, şefkati ve yılmaz çabaları ile geliştirilmesi yönündeki her türlü desteği vermeye gönüllüyüz.' dedi.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Banu Taşkın etkinlikteki konuşmasında, "TEV olarak özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği esasında kız öğrencilerimizin iyi bir eğitim almaları, bilinçli ve donanımlı bireyler olabilmeleri için eğitim dostu kurumlarla birbirinden değerli iş birliklerine imza atıyoruz. Kız Kardeşim Projesi de bunlardan biri. Parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğumuz bu iş birliği kapsamında 2022-2023 eğitim döneminden itibaren, afetzede 300 genç kadın öğrencimize burs desteği vererek onların hem bugününü hem de geleceklerini güçlendiren Coca-Cola Türkiye ailesine bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz.” dedi

Etkinliğe çevrimiçi olarak katılan Ahbap Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Levent, Kız Kardeşim Projesi Yıldızlar Karması Programı kapsamında spor, sanat ve toplumsal fayda alanında hayallerine koşan başarılı genç kadınların belirlenmesi için çalışacaklarını belirtti. Levent, Türkiye’nin dört bir yanındaki 20 genç kadının güçlenmesi için Coca-Cola Türkiye ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Üç ayrı program hazırlandı

Kız Kardeşim Projesi Coca-Cola’nın sosyal ve ekonomik açılardan bağımsız kadın liderler yaratmak amacıyla, genç kadınların potansiyellerini ortaya çıkarmak üzere, maddi ve motivasyonel destek sağlayarak güçlenmelerine destek olmak vizyonu doğrultusunda geliştirildi. Bu hedefleri hayata geçirebilmek için projenin yeni döneminde, 18-25 yaş arasındaki kadınlara yönelik üç ayrı program hazırlandı: “Kız Kardeşim Burs Programı”, “Kız Kardeşim Güçlenme Programı” ve “Kız Kardeşim Yıldızlar Karması Programı.”

Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte yürütülecek burs programı, devlet üniversitelerinde okuyan hazırlıktan son sınıfa kadar olan öğrencileri kapsıyor.

2023 yılının ilk yarısında, lisans eğitimine devam eden ve depremden doğrudan etkilenen 300 başarılı genç kadına burs verilmiştir.

Kız Kardeşim Güçlenme Programı

50.000 genç kadının gücünü artırmasına destek sağlanması amacıyla hayata geçirilen program, aşağıdaki uygulamalardan oluşuyor:

- Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) ile birlikte çevrimiçi mentorluk uygulaması. Bireysel ve kariyer yolculuklarında daha da güçlenmelerini sağlayacak mentorluk uygulamaları ile genç kadınların mesleki ve kişisel gelişimleri profesyonel öğrenci koçları ve Coca-Cola ekosistemindeki profesyoneller tarafından desteklenecek.

- Keşfet Kendini: Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE) tarafından gerçekleştirilecek kişilik ve dayanıklılık envanteri testi (ve %50'si deprem bölgesindeki kız öğrencilere ayrılan) 10 bin genç kadına ücretsiz olarak sunulacak.

- Uzman eğitimleri: Farkındalık, kişisel gelişim, tasarım odaklı düşünme vb. eğitimler verilecek.

- İlham verici konuşmalar: Gençlerle ve alanında başarılı, tanınmış isimlerle yılda iki kez olmak üzere ağırlıklı olarak çevrimiçi platformda ilham buluşmaları gerçekleştirilecek.

Kız Kardeşim Güçlenme Programı

İlham verici hikâyelerin hayata geçirilmesi amacıyla geliştirilen program kapsamında şu hedefler yer alıyor:

- Toplumdaki dayanışma ruhuna katkı yaparak ve tanınmış isimlerin farklı alanlarda elçilik yapmasını sağlayarak yeni nesil bir müşterek toplumsal fayda inşa etme motivasyonu yaratılması.

- Kız Kardeşim dayanışma ruhunu besleyerek, toplumun ihtiyaç duyduğu umut dolu hikâyelerin yeniden üretilmesi.

- 20 genç kadına sanat, müzik, edebiyat, spor & e-spor, dijital & tasarım, gastronomi, sürdürülebilirlik, insan hakları/sivil toplum gibi belirli bir alanda toplum lideri olmaları için maddi destek sağlanması.