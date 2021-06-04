Kızılay İçecek, yeni üretim hattıyla kapasitesini artıracak

Kızılay İçecek, Erzincan fabrikasındaki devreye aldığı yeni hatla tesiste toplam üretim kapasitesini 110 bin şişe saate çıkaracak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul, Erzincan’dan tüm dünyaya ihracat yaptıklarını ve ihracatın kendileri için stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Yaklaşık 30 ülkeye ihracat yaptıklarını bildiren Kul, ayrıca Turquality süreçlerini de tamamlamak üzere olduklarını aktardı.

Hem Türkiye’nin maden sularını dünyaya tanıtma, hem de Kızılay Maden Suyu olarak bir dünya markasına dönüşme hedeflerinin kendilerini heyecanlandırdığını belirten Kul, “Bu doğrultuda ihracat yaptığımız ülke sayısını en az 2 katına çıkarmayı hedeflemekteyiz. Burada saatte 50 bin şişe üretim kapasitesi olan fabrikamıza, Türkiye’nin en hızlı hatlarından biri olan yenisini ekledik. Bu yeni hattın kapasitesi saatte 60 bin şişe. Toplamda sadece bu fabrikada saatte 110 bin şişe üretim kapasitesine ulaşacağız. 2 bin 500 metrekare olan kapalı depo alanımızı 10 bin metrekareye çıkarttık. Çevresel sürdürülebilirliği de ön planda tutarak, hedeflerimizi bu yönde odaklayarak üretim tesislerimizi ‘Green Company’ haline getirdik.” şeklinde konuştu.

“Yeni yatırımlarla daha güçleneceğiz”

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise, Kızılay’ın yeni atılımlarla daha da güçleneceğine dikkat çekti. Türk Kızılay olarak her koşulda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak için çabaladıklarını söyleye Kınık, “Geçen sene 30 milyonu aşkın insana el uzattık. Kızılay’ın en büyük gelir kaynaklarından birisi bağışların yanında bu kuruluşlarımız. Buradaki yatırım Erzincan’a da önemli bir katkı sağlayacak. Şu andaki kapasitemizi ikiye katlayacağız.” dedi.