Kızılbük GYO, Marmaris'te inşaatı durdurdu

Kızılbük GYO, Marmaris Kızılbük Projesi inşaat faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Şirketten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla 04.08.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda bahsi geçen, Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu Gerekli Değildir" kararının iptali sonrasında Şirketimiz tarafından Danıştay nezdinde temyiz edilmiştir.

Danıştay'ın yürütmeyi durdurma talebimize verilecek kararı netleşene veya yeni hazırlanacak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporunun onaylanmasına kadar Şantiyemizdeki yapı inşaat faaliyetleri Şirketimiz tarafından durdurulmuştur."

Neler yaşanmıştı?

Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi, 3 Ağustos’ta Kızılbük’te inşaatı süren projeye ilişkin daha önce alınan ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararını iptal etmişti.

İptal kararının ardından Marmaris Belediyesi, inşaatı mühürlemişti.

Kararda, projenin otel ve konut projelerini bir arada kapsamasından dolayı ÇED’den muaf tutulamayacağı belirtilmişti.