Kızıltan Sigorta, lojistik sektörüne yönelik çözümleriyle büyüyor

Mersin’de 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Kızıltan Sigorta, kurumsal sigorta ürünlerinin ardından elementer bireysel sigorta alanında da büyüyor. Emeklilik ve hayat sigortaları hariç hemen hemen tüm branşlarda hizmet verdiklerini ifade eden Kızıltan Sigorta Genel Müdürü Ahmet Serdar Gürsel, elementer sigortacılık ürünleri konusunda hem kurumsal firmalara hem de bireysel sigorta ihtiyaçlarına hizmet üretmek adına aracılık faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getirdi. Sektörün lokomotif firmalarının acenteliğini aldıklarını söyleyen Gürsel, “Sadece ürün satışı olarak değil, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda sigorta bilinçlendirmesi misyonunu da üstlenerek hareket ediyoruz” dedi.

“Bu yıl da sektöre paralel olarak büyüme hedefimize odaklandık”

2023 yılının sektör açısından yüksek enflasyon ortamında fiyatlama yapılmaya çalışıldığı bir yıl olarak geçtiğini belirten Ahmet Serdar Gürsel, yüksek enflasyonun, döviz kurundaki artış, asgari ücretin artışı gibi sebepler sonucunda trafik ve kasko fiyatlarında yüksek artış olduğunu aktardı. Aynı durumun sağlık branşında da görüldüğünden söz eden Gürsel, 2023 yılında hayat sigortası dışındaki branşlarda prim üretiminde ciddi artışlar yaşandığını ifade etti. Bu artıştaki payın en önemli aktörlerinin kasko, trafik ve sağlık branşları olduğunu belirten Gürsel, “Şirket olarak sektördeki büyümeye paralel başarılı bir yıl geçirdik. Bunun yanında dengeli bir portföy yapısı da oluşturmaya çalıştık. Bu yıl da sektöre paralel olarak büyüme hedefimize odaklandık” ifadesini kullandı.

“Sektörün üzerinde büyümeye ve portföy yapımızı korumaya odaklandık”

2024 yılında da sigorta sektörünün Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam edeceğini aktaran Ahmet Serdar Gürsel, bu yıl da sektörün üzerinde büyümeye ve portföy yapısını korumaya odaklandıklarını kaydetti. Bunu yaparken de hem çalışan sayılarını hem de çalışanlarının memnuniyetini arttırıcı planlar yaptıklarını söyleyen Gürsel, “Çalışanlarımızın başarımızda en büyük paylardan biri olduğunu düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

“Dijitalleşmeye paralel yatırımlarımız devam edecek”

Sigortacılık sektörünün dijitalleşme alanında da hızla geliştiğini ifade eden Ahmet Serdar Gürsel, 2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre kullanıcı dostu, dijital bir arayüz eksikliği nedeniyle sigorta şirketini değiştireceğini söyleyenlerin oranının yüzde 80’e yükseldiğinden söz etti. Bunun gelecek dönemde dijitalleşmeye ayak uyduramayan firmaların sektörde başarılı olamayacaklarını gösterdiğine dikkat çeken Gürsel, işlemlerini tamamen dijital ortamda yürütmeyi amaçlayan yeni bir sigorta şirketinin acenteliğini aldıklarını aktardı. Kızıltan Sigorta’nın da en kısa sürede hizmet üreterek müşterilerine zaman kazandırmayı amaçladığını dile getiren Gürsel, “Dijitalleşme ile ilgili ilk adım olarak gördüğümüz bu süreç ile ilgili gelişmelere paralel yatırımlarımız devam edecek” şeklinde konuştu.