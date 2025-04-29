“Klasik finansman anlayışını dönüştüren bir alandayız”

Yapı Kredi Faktoring olarak rakamların ötesinde, erişilen müşteri profili ve yaygınlaşan kullanım alanlarıyla etki alanımızı yeni dönemde de genişletmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Finansal yönetimin günümüz iş dün­yasında sadece bilanço denklemle­riyle sınırlı kalmadığını söyleyen Ya­pı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli; hız, çeviklik ve stratejik öngörü gibi kavramlarla da bütünleştiğini belirtti.

Çö­teli, “Tam da bu noktada, işletmelerin büyü­me yolculuğunda vazgeçilmez bir rol üstle­nen faktoring, klasik finansman anlayışını dönüştüren alternatif bir finansman çözü­mü olarak öne çıkıyor. Özellikle ekonomik yapının temel taşı olan firmalar için fakto­ring yalnızca bir finansal destek değil, aynı zamanda rekabette bir adım öne geçmenin kritik bir finansman aracı hâline gelmiş du­rumda” dedi.

“Anadolu'daki güçlü üretici ihracatçılarımıza doğrudan ulaşmayı sürdüreceğiz"

Faktoring sektöründe 2024 yılında yaşa­nan çarpıcı büyümeye dikkat çeken Bozkurt Çöteli, bu alandaki farkındalığın hızla art­tığını söyledi. Bozkurt Çöteli, “Yapı Kredi Faktoring olarak rakamların ötesinde, eri­şilen müşteri profili ve yaygınlaşan kulla­nım alanlarıyla etki alanımızı genişlettik. Gaziantep ve Kocaeli gibi ticaretin kalbinin attığı şehirlerde yeni şubeler açarak bölge­sel erişimimizi güçlendirdik” ifadesini kul­landı. 2025 yılında da İkitelli şubesi ile İs­tanbul’daki firmaları doğrudan hizmetle­riyle buluşturmaya başladıklarını sözlerine ekleyen Bozkurt Çöteli, “Önümüzdeki dö­nemde de Anadolu’daki güçlü üretici ve ih­racatçı firmalarımıza doğrudan ulaşmayı sürdüreceğiz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

“Faktoring işlemlerini mobil bir deneyime dönüştürdük”

Her ölçekten firmaya özel çözümler su­nan anlayışa sahip olduklarına dikkat çe­ken Bozkurt Çöteli, “Türkiye ekonomisinin dinamosu olan işletmelere kesintisiz des­tek vermeye devam ediyoruz. Güçlü insan kaynağımız, sürekli gelişen teknolojik alt­yapımız ve müşteri odaklı hizmet anlayışı­mızla, sadece bugünün değil, geleceğin de ihtiyaçlarına yanıt vermeye hazırız” ifade­sini kullandı. Bozkurt Çöteli, “Yapı Kredi Faktoring olarak, iş dünyasının hızla deği­şen dinamiklerine uyum sağlayarak değil; bu dönüşümde öncü olarak ülkemizin eko­nomik büyümesine değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Dijitalleşmenin yükselişiyle, faktoring sektörünün de dönüşüm sürecine girdiği değerlendirmesini paylaşan Bozkurt Çöte­li, “Yapı Kredi Faktoring olarak, dijital çağın sunduğu tüm olanaklar ile hizmetlerimizi geliştiriyor, müşterilerimize hız, kolaylık ve erişilebilirlik sağlıyoruz. Özellikle KOLAY­ÇEK uygulamamız ile faktoring işlemlerini mobil bir deneyime dönüştürerek sektörde öncü bir adım attık. Bu sayede müşterile­rimiz, işlem süreçlerini masa başına bağlı kalmadan, diledikleri an ve yerde kolayca gerçekleştirebiliyor” şeklinde konuştu.

“Firmalarımızın ihtiyaç duyduğu finansal esnekliği sağlıyoruz”

Bozkurt Çöteli, “Yapı Kredi Faktoring olarak, sektördeki tecrübemiz, öncü ve gü­venilir yapımızla müşterilerimize uçtan uca entegre hizmetler sunarak fark yaratı­yoruz” dedi.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik sundukları profesyonel çözümler­le, firmaların finansal risklerini minimize ederken stratejik karar alma süreçlerini de kolaylaştırdıklarını ifade eden Bozkurt Çöteli, “İhracat, ithalat ve yurt içi faktoring gibi sunduğumuz temel hizmetlerin yanı sıra tedarikçi finansmanı gibi daha özel­leştirilmiş ürünler sunarak firmalarımı­zın tedarik zinciri boyunca ihtiyaç duydu­ğu finansal esnekliği sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Firmaların ihtiyaçlarına birebir çözümler üretebilmek, güçlü bir finansal ortak olarak esnek ve hızlı hareket imkânı sunmak Yapı Kredi Faktoring’in en önem­li hedefleri arasında yer alıyor. Başta orta ölçekli ticari segment olmak üzere küçük ticari firmalar ile kurumsal firmalara da hizmet veren Yapı Kredi Faktoring’in müş­terilerinin yüzde 90’dan fazla kısmını KO­Bİ’lerden oluşturuyor.

Müşteri tabanını genişleterek sürdürülebilir büyümeyi he­defleyen Yapı Kredi Faktoring, yurtiçi fak­toring işlemlerinde tedarikçi finansmanı hizmeti sayesinde KOBİ’lerin en önemli fi­nansal ortaklarından birisi olmayı amaçlı­yor. Öte yandan şirket, büyük ölçekli ulusal ve uluslararası kurumsal firmaların teda­rikçi ve bayi ilişkilerinde faktoring çözüm­leri sunarak bilanço yönetiminde önemli destekler sağlıyor.