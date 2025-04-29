“Klasik finansman anlayışını dönüştüren bir alandayız”
Faktoring kullanımı noktasunda firmalarda farkındalığın hızla arttığının altını çizen Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, "Klasik finansman anlayışını dönüştüren alternatif bir alandayız.
Yapı Kredi Faktoring olarak rakamların ötesinde, erişilen müşteri profili ve yaygınlaşan kullanım alanlarıyla etki alanımızı yeni dönemde de genişletmeye devam ediyoruz" diye konuştu.
Finansal yönetimin günümüz iş dünyasında sadece bilanço denklemleriyle sınırlı kalmadığını söyleyen Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli; hız, çeviklik ve stratejik öngörü gibi kavramlarla da bütünleştiğini belirtti.
Çöteli, “Tam da bu noktada, işletmelerin büyüme yolculuğunda vazgeçilmez bir rol üstlenen faktoring, klasik finansman anlayışını dönüştüren alternatif bir finansman çözümü olarak öne çıkıyor. Özellikle ekonomik yapının temel taşı olan firmalar için faktoring yalnızca bir finansal destek değil, aynı zamanda rekabette bir adım öne geçmenin kritik bir finansman aracı hâline gelmiş durumda” dedi.
“Anadolu'daki güçlü üretici ihracatçılarımıza doğrudan ulaşmayı sürdüreceğiz"
Faktoring sektöründe 2024 yılında yaşanan çarpıcı büyümeye dikkat çeken Bozkurt Çöteli, bu alandaki farkındalığın hızla arttığını söyledi. Bozkurt Çöteli, “Yapı Kredi Faktoring olarak rakamların ötesinde, erişilen müşteri profili ve yaygınlaşan kullanım alanlarıyla etki alanımızı genişlettik. Gaziantep ve Kocaeli gibi ticaretin kalbinin attığı şehirlerde yeni şubeler açarak bölgesel erişimimizi güçlendirdik” ifadesini kullandı. 2025 yılında da İkitelli şubesi ile İstanbul’daki firmaları doğrudan hizmetleriyle buluşturmaya başladıklarını sözlerine ekleyen Bozkurt Çöteli, “Önümüzdeki dönemde de Anadolu’daki güçlü üretici ve ihracatçı firmalarımıza doğrudan ulaşmayı sürdüreceğiz” şeklinde sözlerini sürdürdü.
“Faktoring işlemlerini mobil bir deneyime dönüştürdük”
Her ölçekten firmaya özel çözümler sunan anlayışa sahip olduklarına dikkat çeken Bozkurt Çöteli, “Türkiye ekonomisinin dinamosu olan işletmelere kesintisiz destek vermeye devam ediyoruz. Güçlü insan kaynağımız, sürekli gelişen teknolojik altyapımız ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla, sadece bugünün değil, geleceğin de ihtiyaçlarına yanıt vermeye hazırız” ifadesini kullandı. Bozkurt Çöteli, “Yapı Kredi Faktoring olarak, iş dünyasının hızla değişen dinamiklerine uyum sağlayarak değil; bu dönüşümde öncü olarak ülkemizin ekonomik büyümesine değer katmaya devam edeceğiz” dedi.
Dijitalleşmenin yükselişiyle, faktoring sektörünün de dönüşüm sürecine girdiği değerlendirmesini paylaşan Bozkurt Çöteli, “Yapı Kredi Faktoring olarak, dijital çağın sunduğu tüm olanaklar ile hizmetlerimizi geliştiriyor, müşterilerimize hız, kolaylık ve erişilebilirlik sağlıyoruz. Özellikle KOLAYÇEK uygulamamız ile faktoring işlemlerini mobil bir deneyime dönüştürerek sektörde öncü bir adım attık. Bu sayede müşterilerimiz, işlem süreçlerini masa başına bağlı kalmadan, diledikleri an ve yerde kolayca gerçekleştirebiliyor” şeklinde konuştu.
“Firmalarımızın ihtiyaç duyduğu finansal esnekliği sağlıyoruz”
Bozkurt Çöteli, “Yapı Kredi Faktoring olarak, sektördeki tecrübemiz, öncü ve güvenilir yapımızla müşterilerimize uçtan uca entegre hizmetler sunarak fark yaratıyoruz” dedi.
Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik sundukları profesyonel çözümlerle, firmaların finansal risklerini minimize ederken stratejik karar alma süreçlerini de kolaylaştırdıklarını ifade eden Bozkurt Çöteli, “İhracat, ithalat ve yurt içi faktoring gibi sunduğumuz temel hizmetlerin yanı sıra tedarikçi finansmanı gibi daha özelleştirilmiş ürünler sunarak firmalarımızın tedarik zinciri boyunca ihtiyaç duyduğu finansal esnekliği sağlıyoruz” şeklinde konuştu.
Firmaların ihtiyaçlarına birebir çözümler üretebilmek, güçlü bir finansal ortak olarak esnek ve hızlı hareket imkânı sunmak Yapı Kredi Faktoring’in en önemli hedefleri arasında yer alıyor. Başta orta ölçekli ticari segment olmak üzere küçük ticari firmalar ile kurumsal firmalara da hizmet veren Yapı Kredi Faktoring’in müşterilerinin yüzde 90’dan fazla kısmını KOBİ’lerden oluşturuyor.
Müşteri tabanını genişleterek sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen Yapı Kredi Faktoring, yurtiçi faktoring işlemlerinde tedarikçi finansmanı hizmeti sayesinde KOBİ’lerin en önemli finansal ortaklarından birisi olmayı amaçlıyor. Öte yandan şirket, büyük ölçekli ulusal ve uluslararası kurumsal firmaların tedarikçi ve bayi ilişkilerinde faktoring çözümleri sunarak bilanço yönetiminde önemli destekler sağlıyor.