Klepierre Türkiye’ye yeni CEO

Klépierre S.A., Türkiye’deki yapılanmasında üst düzey yönetim değişikliğine giderek 1 Temmuz 2021 itibarıyla Johan Caspar Bergenthal'in Almanya’daki CEO görevini genişleterek Hollanda ve Türkiye’deki operasyonlarını da emanet etti.

Grupta 10 yıldır çeşitli görevlerde bulunan Bergenthal, son olarak 2018 yılında Almanya CEO’su olarak atanmıştı. Bergenthal, bu görevine ek olarak Hollanda ve Türkiye operasyonlarının da sorumluluğunu yürütecek.

Klépierre Türkiye CEO’su Mehmet Kozlu ise görevlerini devrettikten sonra Paris’teki genel merkezde 10’dan fazla ülkeden sorumlu olarak Grup Kiralama Başkanı olarak görev yapacak. Hollanda operasyonunun başındaki Javier Cuellar Sanchez de Klépierre S.A’in İber Yarımadası’ndan sorumlu olacak.

Johan Caspar Bergenthal, yeni görevinde bölgesel portföyü şirketin global stratejilerine uygun şekilde düzenlemekten ve oluşturulan yeni platformu gelecek için konumlandırmaktan sorumlu olacak. Ayrıca, üçüncü partilerle olan iş birliğini geliştirerek Klépierre S.A.'in Avrupa genelindeki varlık ve merkezi yönetim uzmanlığını bu pazarlardaki diğer yatırımcılarla paylaşacak.