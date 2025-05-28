Klimasan'dan Rusya'daki şirketine 5 milyon Euro'luk destek
Klimasan, Rusya’daki iştiraki OOO Metalfrio Solutions’un faaliyetlerini desteklemek amacıyla sermaye artırımı yaptı. Şirket, ekonomik koşullar nedeniyle artan giderleri karşılamak üzere 5 milyon euro kaynak aktardı. Sermaye artışı, Klimasan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamayla duyuruldu.
Klimasan Klima, Rusya'da faaliyet gösteren iştiraki OOO Metalfrio Solutions'un sermayesini 5 milyon euro artırma kararı aldı.
Şirketin ticari giderlerinin karşılanması amaçlanıyor
Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu artışın, Rusya'daki mevcut ekonomik koşullar nedeniyle şirketin ticari giderlerini karşılayabilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeye yer verildi:
"Şirketimizin %100 oranında tek pay sahibi olduğu Rusya'da mukim bir limited şirket olan OOO METALFRIO SOLUTIONS şirketinin mevcut sermayesi, Rusya'nın içinde bulunduğu ekonomik konjonktür sebebiyle ticari faaliyetlerine ilişkin giderlerinin karşılanabilmesi amacıyla, Şirketimizin mali kaynaklarından karşılanmak üzere 5.000.000 EUR tutarında artırılmıştır."