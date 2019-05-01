KMK Paper, Türkiye’de üretilmeyeni üretecek

01 Mayıs 2019

Deinking Prosesi’nin kurulumunun getireceği avantajlar konusunda bilgi veren Kahramanmaraş Kağıt Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ciğer, yaptıkları 55 milyon TL’lik yatırımla pazarın değişen ihtiyaçlarına cevap verebileceklerini söyledi.

Bu yatırımla Türkiye’de üretilmeyen kâğıt türlerinin üretilmesini, kapasite artışı sağlanmasını ve rekabet üstünlüğü elde etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Ciğer, “Atık kâğıdın işlenmesi sonucu çeşitli gramaj, ebat ve özelliklerde ürünler üreterek, oluşan üretim kabiliyetimiz ile pazarda fark oluşturmak, planlanan yatırımımızın temel hareket noktasıdır. Bu yatırım ile sadece mamul kâğıt satışı yapan bir firma değil, müşterilerimizin her noktada ihtiyaçlarına çözüm oluşturabilecek tüm özellikleri kapsayan ürünler ile kalitesi yüksek yenilikçi ürünler sunmayı hedefleyen bir çalışma planladık” dedi.

Yeni yatırımla inşaat sektörüne yönelik alçı plaka levhalarının üretiminde kullanılan Renkli Alçı Plaka kağıtlarının üretilmesinin sağlanacağını aktaran Mahmut Ciğer, “Alçı plaka levhaların alt ve üst yüzeyinde kullanılan kağıtlar farklı spesifik özelliklere sahip. KMK Paper Türkiye de bu özelliklerdeki kâğıdı üretmeyi planlıyor. Firmamız Deinking sisteminin kurulması ile ülkemize tamamıyla yurt dışından ithal edilen bu kağıtların ülke genelindeki önemli bir tedarikçisi konumunda olacak. Yine bu yatırım ile; Türkiye’de üretilmeyen ürünlerden yüksek joule değerli (500/1000 joule) COREBOARD (mihver karton) ve Beyaz Testliner kağıtların üretiminin yapılması sağlanacak. Bu kâğıt türlerinin de ülkemizde üretiminin yapılarak ithalatın azaltılması ve gelecek dönemler için ihracatının artırılması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

55 milyon TL’lik yatırım yapıldı

Firma olarak sadece ürün üretip satmayı değil, oluşturulabilecek ürüne değer katmayı sağlayan çalışmaları gerçekleştirmeyi de hedeflediklerine dikkat çeken Mahmut Ciğer, “Yatırım planlanan 55 milyon TL tutarındaki Deinking prosesinin kurulmasına yönelik inşaat çalışmaları Kahramanmaraş tesislerimizde tamamlanmış bulunuyor” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki iki aylık süre içerisinde ekipman montajının da tamamlanarak deneme üretimlerine başlanılacağını ve ardından kaliteli ve nitelikli ürünlerin üretilmesinin sağlanacağını dile getiren Ciğer, şu bilgileri verdi: “Sözünü ettiğim spesifik özellikleri bulunan kâğıt türlerinin üretimini gerçekleştirdiğimizde halihazırda yurt dışından ithalatı yapılan bu kâğıt türlerinin yüzde 13-15’lik kısmının üretimi ülkemizde gerçekleştirilebilecek ve bu konuda oluşan dış ticaret açığının kapatılmasına katkı sağlanmış olunacak.”