KOBIL, BBDK’nin yeni yönetmeliğine hazır

15 Eylül 2020

KOBIL Grup, yeni BDDK Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Yönetmeliği kapsamında, dünyanın önde gelen bağımsız denetim şirketinden geçer not aldığını, böylece müşterisi olan bankaların herhangi bir işlem ya da değişiklik yapmasına gerek kalmadan yeni yönetmeliğe hazır hale geldiğini bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 1 Temmuz 2020 ve 1 Ocak 2021 olmak üzere iki aşamada yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelik hükümlerine uyumlu olmayan bankaların, internet ve mobil uygulamalarında değişikliğe gitmesine neden olacak bu yeni düzenlemeyle birlikte, uygulama koruma kalkanı (app shielding) ile mobil bankacılık uygulamalarının korunması, internet şubelerinde iki faktörlü doğrulama sürecinin zorunlu kılınması, ilk aktivasyon dışında SMS ile tek kullanımlık şifre gönderilemeyecek olması ve riskli işlemlerde inkar edilemezlik esasına göre işlem imzalama yapılması gibi önemli değişiklikler hayata geçecek.

"Sistemlerimizin denetlenmesi için yılda 400 bin euro bütçe ayırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KOBIL Grup kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, yeni düzenlemenin bankacılık sektöründe önemli bir değişimi de beraberinde getireceğini ifade etti.

Hali hazırda müşterileri olan bankaların yeni yönetmeliğe herhangi bir işlem ya da değişiklik yapmalarına gerek kalmadan bugünden hazır olduklarına dikkat çeken Koyun, "Bankaların dijital kanalları için geçerli olan bu düzenlemenin yakın zamanda sigorta, ödeme kuruluşları gibi sektörlere de uyarlanacağını düşünüyorum. Dünyanın önde gelen denetim şirketlerinden biriyle yürüttüğümüz denetim çalışması müşterilerimize verdiğimiz değerin bir sonucudur. Çünkü biz KOBIL olarak tüm sistemimizi Avrupa’da dört tane laboratuvara üç ayda bir denetletiyoruz ve bu denetlemeye yılda 400 bin Euro bütçe ayırıyoruz. Bu güvenceyi bağımsız şirketler aracılığıyla müşterilerimize vermeliyiz. Aldığımız bu güvence raporu ile müşterilerimizin mevzuata uyum konusundaki tüm sorunlarını çözmüş oluyoruz. Biz, kurumların güvenlik sistemlerini objektif laboratuvarlarda test ettirmeleri gerektiğine inanıyoruz.” dedi.