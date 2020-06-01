KOBİ’ler için dijital dönüşümün anahtarı: Mastercard

01 Haziran 2020

MasterKOBİ platformu ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu çözümlere hızlı ve özel tekliflerle ulaşmasını sağlayan şirket, COVID-19 döneminde ticari faaliyetlerini evlerine taşımak zorunda kalan işletmelere özel destek paketi hazırladı. Bu kapsamda 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sunulan hızlı ve güvenli ödeme altyapısı Masterpass’e ek olarak, işyerlerinin ihtiyaç duyacağı farklı hizmetler de ayrıcalıklı tekliflerle sunuluyor.

KOBİ Destek Paketi’nde sunulan ayrıcalıkları anlatan Mastercard Hızlı Büyüyen Pazarlar Pazarlama Başkan Yardımcısı Ceren Türkben Kaya “Yenilikçi çözümlerimizle ülkemizin dijitalleşme çabalarına destek veriyoruz. Türkiye ekonomisinin yüzde 99’dan fazlasını oluşturan KOBİ’ler, istihdam ve ihracatın artırılması açısından da önemli. KOBİ’lerin yarısına yakınının işlerini evlerine taşımak zorunda kaldığı bu dönemde, Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı “E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasını desteklemeyi kendimiz için bir görev biliyoruz. Bu çerçevede KOBİ’lerin iş süreçlerinin sorunsuz ve akıcı bir şekilde devam etmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir destek paketi oluşturduk” dedi.

Masterpass 1 yıl boyunca ücretsiz

MasterKOBİ Destek Paketi çerçevesinde; binlerce internet sitesi ve mobil uygulama içinde müşterilere daha hızlı ve güvenli alışveriş imkanı sunan dijital ödeme çözümü Masterpass, Eticsoft, ideasoft, ticimax ve T-soft gibi anlaşmalı altyapı sağlayıcılarla çalışan tüm KOBİ’lere 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sunuluyor. KOBİ’ler, Masterpass sayesinde, dijital alışverişlerin arttığı bugünlerde müşterilerine tekrar tekrar şifre girmek zorunda kalımadan hızlı, sade ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Mastercard Ticari Kart Sahipleri, ticari mobil telefon ve internet bağlantısı ile ofise gitmeden müşterilerin çağrılarını yanıtlarken, ve çalışanlar arası çağrı aktarımı yapmaya olanak veren Bulut Santralim hizmetini 30 gün boyunca ücretsiz olarak kullanabiliyor. Uyumsoft e-fatura hizmetine özel indirim oranı ile sahip olan işletmeler, 12 aylık taahhüt verdiklerinde 2 aylık da hediye kullanım kazanıyor. Yine Uyumsoft tarafından geliştirilen ve farklı bankalardaki gelen ve giden ödemeleri görmeye imkan veren Banka Bakiyem uygulaması da KOBİ’ler tarafından 20 gün boyunca ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Acil gönderilmesi gereken evraklar için www.banabikurye.com üzerinden gerçekleştirilen gönderilerin ilki için ücret alınmazken, diğer gönderilerde yüzde 10 indirim sağlanıyor. Bu dönemde cep telefonu, tablet, notebook gibi elektronik cihazlarda karşılaşılabilecek sorunlarda kapıdan teslim imkanı veren Fixplan teknik servis hizmeti de yüzde 15 indirim ile sunuluyor.

Telefonlar POS cihazına dönüyor

KOBİ’lerin hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler sunmaya devam ettiklerini de anlatan Ceren Türkben Kaya, android telefonları POS’a çeviren SoftPOS uygulamasını da anlattı. Kaya şunları söyledi: “Türkiye’deki ticari işletmelerin yüzde 90’ında POS olmasına rağmen, taksi, simitçi, çiçekçi, elektrikçi gibi esnafın POS sahipliği sadece yüzde 28. Biz de esnafımızın POTürkiye’deki kredi kartlarının yüzde 60’ı temassız. Biz de temassız bir kartla bir telefonu yanyana getirerek ödemeye imkan veren SoftPOS adında bir çözüm geliştirdik. İşyerleri bu çözümü sunan bankaların uygulamalarını android marketten indirip kaydolarak telefonlarını POS cihazına dönüştürebiliyorlar. Son kullanıcılar da ceplerindeki temassız kartlarıyla bu POS’larda ödeme yapabiliyor.”

Kurumlararası ödemelerde de Masterpass

Kurumların kendi arasında yaptığı ödemelerin en çok nakit kullanılan yerlerden biri olduğunu anlatan Kaya “Bir bakkalın, bir distribütöre ödemesini ele alalım. Şu an bu tip ödemelerin yüzde 50’den fazlası nakit olarak gerçekleşiyor. Masterpass tabanlı çözümümüzle bu ödemelerin de hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlıyoruz. Türkiye’nin en büyük FMCG şirketleri ile çalışmaya başladığımız bu sistemde bakkalın ticari kartının Masterpass’e tanımlanması yeterli oluyor. Bu sayede satış temsilcisi ürünleri teslim ederken, ödeme de kayıtlı karttan sisteme aktarılıyor. Böylelikle şirketlerin müşteri ziyaret zamanları kısalırken, nakit ödemeleri de ciddi oranda azalıyor” ifadelerini kullandı.

Chatbotla sohbetten çıkmadan ödeme

Öte yandan e-ticarete yeni giren şirketler için websitesi kurma ve trafik yaratma ciddi ilk etapta ciddi maliyetler yaratabiliyor. Bazı girişimciler satışlarını WhatsApp ve benzeri sohbet programları üzerinden yapabiliyor. Bu noktada hayata geçirdiğimiz işbirlikleri sayesinde, e-ticarete yeni adım atan işyerleri, kendi hiçbir teknik bilgi sahibi olmaya gerek kalmadan, sürükle bırak yöntemi ile kendi chatbotlarını yaparak, Masterpass altyapısı ile aracı bankanın sağladığı sanal POS üzerinden, sohbet programından çıkmaya gerek kalmadan ödeme işlemi hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanıyor.

MasterKOBİ ile ilgili detaylı bilgi için: https://eu.mastercard.com/a/2017/tr/masterkobi/blog/