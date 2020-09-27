KOBİ’ler salgında tele-satışa döndü

27 Eylül 2020

Ekmob Kurucusu ve CEO’su Sunay Şener koronavirüs pandemisinin kurumlar için sahada satış ekiplerini yönetmeyi daha önemli hale getirdiğini belirterek “Satış ekiplerinin mobil asistanı olan Ekmob uygulaması, sahada bulunan ekiplerin gün içindeki tüm süreçlerini yürütmesini sağlıyor. Şimdiye kadar excel, WhatsApp, telefon, mail ve araç takip sistemleri gibi ayrı platformlardan yürütülen çalışmaları tek uygulama üzerinden tablet ve akıllı telefonlar üzerinden sunuyor” dedi.

Türkiye’de 800 bin kişilik saha satış ekibi bulunduğunu ve kendilerinin 300 bin kişilik satış ekibini hedef kitle olarak belirlediklerini kaydeden Şener, şunları söyledi: “Korona öncesine baktığımızda satışın her zaman yüz yüze olacağı inancı fazlaydı. Ama insanlar gördü ki telefon üzerinden de satış yapılabiliyor. Bu dönemde telefon ile iletişim kurma yüzde 300 arttı. FMCG için satış arttı bu dönemde. Ama bayi yönetimi yapan şirketlerde ziyaret oranları azaldı, telefon video görüşmeleri arttı. Direk satış ekipleri ve bayi yönetimi yapan ekiplerde satış dönüşümü arttı. Direkt satış ekibi günde 3-5 ziyaret yaparken şimdi 20 telefon video görüşmesi yapar hale geldi. Şirketler günde 10 bayisi ile görüşme fırsatı buluyor.”

Saha ekiplerinde normalleşmenin haziran itibariyle başladığını belirten Yener, “Ziyaretler aktif şekilde başladı. Normalleşme döneminde ziyaret aktivitesi yani sahada aktif satışa çıkan ekiplerde yüzde 200 artış oldu” dedi.

Şener, kurumlarda satışa yönelik her 1 çalışanın aylık maliyeti 15 bin TL’ye ulaştığını ve 20 kişilik bir saha ekibinin maliyeti 3.6 milyon TL’ye çıktığını dile getirerek şöyle konuştu: “20 kişilik bir ekip yılda 30 bin ziyaret yapıyor. Bu hesaba göre her bir ziyaretin maliyeti 110 TL’ye denk geliyor. Mobil CRM, mobil form, anketler, ziyaret planlama, sipariş, takım yönetimi/mesajlaşma ve lokasyon takibi özellikleriyle Ekmob, saha ekiplerinin tüm süreçlerini yüzde 40’a kadar daha verimli yönetmelerini sağlıyor. Şirketler sahadaki performanslarının yüzde 65’ini yönetemiyor, ölçemiyorlar. Biz bu kaybı minimuma indirmek için çalışıyoruz. Ekmob kullananların ziyaretleri yüzde 20-40 artıyor. Yeni müşteri kazanımı yüzde ise 10-30 artıyor. Satış ekiplerinin yeni satış girme oranlarında yüzde 15’e kadar artış sağlıyoruz. En önemlisi ise satış ekiplerindeki turnover’ı yüzde 40 düşürüyoruz. Şirketlere toplamda yüzde 30-40 arasında performans verimlilik iyileştirmesi sağlıyoruz diyebiliriz.”