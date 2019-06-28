KOBİ’lere özel yerli arama motoru

28 Haziran 2019

Kerim ÜLKER

İnternet denen sonsuz evrende yolumuzu bulmanın en kolay yolu olarak tanımlayabileceğimiz arama motorları, istediğimiz verilere en hızlı şekilde ulaşmamızı sağlıyor. “Google” gibi genel arama motorlarının yanı sıra daha spesifik konulara odaklanan arama motorlarının sayısı da her geçen gün artıyor. KOBİ’leri, yazılım firmalarını ve girişimcileri bir araya getiren “yerliara.com”.

Türkiye’nin ilk yüksek teknolojili ürün, yazılım ve girişimci arama motoru olarak dikkat çekiyor. Veri tabanında 5 binden fazla firma ve on binlerce ürün barındıran “yerliara.com” Dijital pazarlamaya farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yerliara.com’un çözüm ortakları arasında İstanbul Sanayi Odası (İSO), İTÜ Arı Teknokent, İMSAD, TAYSAD, EVSİD, TİAD ve PAGEV gibi 20’ye yakın güçlü kurum yer alıyor

İSO’nun Koza’sına girdi

Yaklaşık 5 yıllık ön hazırlıkla alt yapısını oluşturan “yerliara.com” için geniş kapsamlı saha araştırmaları ve 3 binden fazla yüz yüze röportaj yapıldı. Çok sayıda akademisyen, editör ve araştırmacının katkı sağladığı proje, çözüm ortaklığı noktasında da pek çok Organize Sanayi Bölgesi ve Sivil Toplum Kuruluşu’ndan destek aldı. Lokasyon bazlı arama özelliği de yakın zamanda devreye girecek olan platform bu yönüyle alanında ilk olacak. Platform, İngilizce, Almanca ve Rusça dil altyapılarına sahip. İşte bu yerliara.com bir ilke imza attı ve İstanbul Sanayi Odası’nın girişimcilik alanında yürüttüğü çalışmaları kapsayan İSO KOZA Girişim Hızlandırma Programı’a dahil oldu. Bir anlamda uzun zamandır yerli arama motoru çalışmaları önemli bir kazanım elde etti.

İhracat yolunda bu çalışma yakın zamanda sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da ilgisini çekecek.



