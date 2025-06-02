KOBİ’leri yatırım araçlarıyla buluşturan girişim
Sermaye piyasası ürünlerini ve yatırım fırsatlarını KOBİ’lere açarak Türk fintech sektöründe dönüştürücü bir rol üstlenmeye aday olan Mundi adlı girişimin ilk hedefi portföy yönetim şirketi lisansı almak. Mundi Kurucu Ortağı Göksenin Akdeniz, lisansın hemen arkasından 10 milyar TL’yi yöneten varlık büyüklüğüne ulaşmak istediklerini söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Finansman dünyasının başlıca sorunlarından biri yatırım araçlarına erişimin büyük kurumlarla sınırlı kalması. Oysa, repo, fon ve vadeli mevduat gibi araçlar, kısa vadeli nakdi olan her işletme için kritik önem taşıyor. Bu araçları KOBİ’lerin kullanıma açan bir girişime imza atan Mundi Kurucu Ortağı Göksenin Akdeniz, işletmelerin finansal karar yükünü hafifleterek, kullanıcıyı sürekli takip gerekliliğinden kurtarmayı hedeflediklerini belirtti.
DÜNYA Gazetesi’yle girişiminin detaylarını paylaşan Akdeniz, 2022 yılında yola çıktıklarında şirketlerin hesaplarında atıl kalan nakitlerini avantajlı oranlarla mevduat ya da sermaye piyasası ürünlerine yönlendirmek, bunu da mümkün olan en az manuel işlemle ve yüksek regülasyon uyumuyla gerçekleştirmek istediklerini söyledi.
Amaç, uçtan uca akıllı bir yapı kurmak
Bireyler ve işletmeler için dijital hazine yönetimini yeniden tanımlayacaklarını ifade eden Akdeniz, “Bugün bu hizmeti, kullanıcılarımızı SPK lisanslı aracı kurumlarla buluşturarak sağlıyoruz; portföy yönetim şirketi lisans sürecimizin tamamlanmasıyla birlikte bu hizmeti doğrudan sunmayı amaçlıyoruz. Mundi, görünmeden işleyen ama her zaman kullanıcı lehine çalışan bir sistem olarak tasarlandı. KOBİ’lerin yatırım araçlarına sistemli erişiminin önündeki engelleri kaldırmak, bu vizyonun ilk adımıydı” dedi.
“Mundi’yi sadece bir teknoloji sağlayıcısı değil; bankalardaki mevduat ürünleri ile sermaye piyasası araçları arasında getiri optimizasyonu yapan, kullanıcının nakdini arka planda en verimli şekilde yönlendiren bir finansal yardımcı olması için geliştirdik” diyen Akdeniz, amaçlarının kullanıcıların yalnızca kendi başına işlem yaptığı, self servis mantığına dayalı ürün alıp sattığı bir platform yaratmak değil; mevzuata uyumlu biçimde, onlar adına bu süreci uçtan uca yöneten akıllı bir yapı sunmak olduğunu kaydetti.
“KOBİ’ler hala hazine yönetimine erişemiyor”
Akdeniz, diğer fintech girişimlerinden en büyük farklarının, büyük kurumlara sunulan fırsatları sadeleştirip KOBİ’lerin de erişimine açarken, yatırım kararlarının karmaşıklığını kullanıcıdan alarak arkada sessizce ve etkin biçimde yöneten bir yapı kurmaları olduğuna dikkat çekti. KOBİ’lerin hâlâ hazine yönetimi ve yatırım tarafında sistematik çözümlere erişemediğine işaret eden Akdeniz, “Genellikle manuel ve dağınık çözümlerle ilerliyorlar. Biz bu noktada hem süreçleri otomatikleştiriyor hem de tüm bankalardaki fırsatları ve alternatif yatırım araçlarını tek noktadan sunarak ciddi bir verim sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Karmaşk yatırım kararlarıyla uğraşmıyorlar"
Ayrıca kullanıcı deneyimini çok önemsediklerini söyleyen Akdeniz, "Finansal kararları kolaylaştıran bir teknoloji sunmakla kalmıyor, aynı zamanda mevzuata tam uyumlu bir yapı sağlıyoruz. Mundi’de tüm süreçler dijital ve hızlı. Şirketler, platformumuz üzerinden iş birliği yaptığımız aracı kurumlarda kısa sürede hesaplarını açabiliyor ve yatırım tercihlerine uygun işlemleri gerçekleştirebiliyor. Tercihler tanımlandıktan sonra sistem bu tercihlere uygun yatırım aracı önerilerinde bulunuyor. Böylece kullanıcı karmaşık yatırım kararlarıyla uğraşmadan, parasının verimli bir şekilde değerlendirildiğinden emin olabiliyor” diye konuştu.
Akdeniz, “Şirketlerin kasalarında duran nakit, çoğu zaman atıl kalıyor veya çok düşük getiri elde ediyor. Bu atıl günler biriktiğinde ciddi bir getiri kaybına dönüşebiliyor. Gecelik fonlar, bankalarda rekabetçi olarak gecelik nemalandırma ve repo gibi araçlar, özellikle kısa vadeli nakitleri değerlendirmek için çok değerli. Mundi sayesinde KOBİ’ler bu araçlara kolay erişim sağlıyor ve mevzuata uygun şekilde her gün nakitlerini değerlendirme imkânı buluyor. Bu da zamanla biriken ve anlamlı bir getiriye dönüşen, sürdürülebilir bir finansal avantaj sağlıyor" dedi.
Lisans sonrası hedef 10 milyar TL’yi yönetmek
“Lisans alındıktan sonra kısa sürede 10 milyar TL yönetilen varlık büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyoruz” diyen Akdeniz, planları hakkında şunları anlattı: “Türkiye’de güçlü bir temel oluşturarak, KOBİ’lerin gündelik finansal kararlarında ilk başvurdukları çözüm ortağı olmak istiyoruz. Kısa vadede hedefimiz, Türkiye’de KOBİ ve ticari segmentte lider bir hazine yönetimi platformu olurken, aynı zamanda bireysel yatırımcıların da ihtiyaçlarına yanıt veren akıllı birikim uygulaması haline gelmek. Bu doğrultuda, hem ürün kapsamımızı genişleteceğiz hem de kullanıcı sayımızı artıracağız.”