“KOBİ’lerin eğitim ihtiyaçları artıyor”

Girişimci ve İş Yaşamı Koçu Selmin Gök, 2022 planlamaları için KOBİ’lerden gelen eğitim taleplerinde artış yaşandığını söyledi.

2021’de bankacılık, emeklilik, sigorta, otomotiv, perakende, müşteri hizmetleri başta olmak üzere 10 farklı sektöre ve 10 bini aşkın çalışanın gelişimine hizmet verdiklerini kaydeden Gök, “Son 2 yıldır ağırlıklı olarak sağlık ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin insan kaynakları süreçlerine, performans ölçümü ve değerlendirme süreçlerine danışmanlık yaptık. 2021’in ilk yarısından itibaren KOBİ’lerden gelen talepler, yönetici geliştirme ve müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin eğitim programlarımızda yoğunlaştı.” dedi.

KOBİ’lere özel tasarlanan ‘Satış Gelişim Yolculuğu’, ‘Eşsiz Müşteri Deneyimi Yaratma Programı’, ‘Müşteri İlişkileri Yönetimi Yolculuğu’ ve ‘Koçluk ve Mentorluk’ eğitim programlarıyla KOBİ’lerin büyümelerine ve iş sonuçlarına katkı sağlayacaklarını söyleyen Gök, şunları kaydetti: “KOBİ’ler, yöneticilerinin yetkinliklerini ve mevcut çalışanlarının uzmanlıklarını daha da yukarıya taşımak için kapımızı çalıyorlar. Aynı zamanda bu işletmelerde dijital dönüşüm projelerinin de artmaya devam ettiğini görüyorum ve bu projelerin çeviklikle hayata geçirilebilmesi için ekiplerini çok iyi koordine etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Biz bu noktada ilk olarak yönetici geliştirme programımızı dijitale taşıyarak, Türkiye’nin harmanlanmış ve interaktif modelle tasarlanmış ilk Koçluk ve Mentorluk E-öğrenme Programı’nı KOBİ’lere sunmaya başladık, KOBİ’lere özel tasarladığımız diğer uzmanlaşma programlarımızı ise sanal sınıf üzerinden gerçekleştiriyoruz.”

“Solid yapıyı e-öğrenme programımızla kırdık”

Solid yapıyı e-öğrenme programıyla kırdıklarını kaydeden Gök, “Programı KOBİ’lerin faaliyet alanına göre özelleştirebilir ve katılımcıların yolculuk esnasında oluşan farklılaşan ihtiyaçlarına göre değişebilir şekilde hayata geçirdik. Program faaliyet alanına özel olarak hazırlanmış içerikler ve uygulamalar; kültürü, katılımcıların deneyim ve beceri setlerine göre farklılaşabilen araçlar içeriyor. Canlı buluşmalarla interaktif öğrenmeyi destekledik. Aynı zamanda yöneticilerin günlük rutin hayatlarına da sığacak birtakım egzersizler, çalışmalar, ön ödevler, takip yöntemleri geliştirdik. Bu anlamda sektöre liderlik ettik.” şeklinde konuştu.

Her işletmeye özel tasarım ve içerik revizyonu yaptıklarını, eğitimler öncesinde birçok yöntem kullanarak ihtiyaç analiziyle yola çıktıklarını anlatan Gök, “Bu terzi işi yaklaşım; verdiğim mesajların inandırıcılığına, katılımcı ve organizasyonun aldığı hizmetten ve iş sonuçlarına yansıyan pozitif etkiden memnun olmasına katkı sağlıyor. Deneyimli bir takım koçu olduğum için bu deneyimim katılımcılara isteklilik, sahicilik, enerji ve uzmanlık olarak geçiyor.” dedi.