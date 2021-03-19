KOBİ’lerin yalnızca yüzde 14’ü bulut bilişim uygulamalarını kullanıyor

2020’nin ilk aylarından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, pek çok alanda olduğu gibi girişimcilik ekosisteminde de dijital dönüşümü sürdürülebilirliğin temel şartı olarak konumlandırdı. TÜİK verilerine göre, tüm girişimlerin yüzde 99,8’ini KOBİ’lerin oluşturduğu ülkemizde, girişimlerin bilişim teknolojilerini kullanım oranı da uyarıları beraberinde getirdi. Veriler, Türkiye’deki KOBİ’lerin yalnızca yüzde 14’ünün bulut bilişim teknolojilerini kullandığını gösterirken, bu oran küçük ve orta ölçekli işletmelerde yüzde 11,9, büyük ölçekli işletmelerde ise yüzde 22,2 olarak kaydedildi.

Teknoloji çağında KOBİ’lerin varlığını sürdürebilmesi için iş süreçlerini bütünleşik bir altyapıya taşımaları gerektiğine dikkat çeken torkapp.com Satış ve Pazarlama Direktörü Eren Çulcuoğlu, "Teklif, sipariş, stok, üretim emri, e-Fatura ve teslimat gibi adımlar, her ölçekteki şirketin yönetiminde kritik rol oynar. Dijitalleşmeden söz etmek içinse satış sürecini etkileyen tüm bu adımların, satış odaklı iş yönetimi ile uçtan uca yönetilmesi gerekir. Bu noktada KOBİ’lerin dijital dönüşümü, e-Fatura ve e-Arşiv ile sınırlı kalmamalı.” dedi.

KOBİ’lere ücretsiz e-Dönüşüm danışmanlığı sunuyor

KOBİ’lerin girişimcilik ekosistemindeki niceliksel üstünlüğünü niteliksel üstünlüğe dönüştürmek için çalıştıklarını belirten Eren Çulcuoğlu, “TORK, işletmelere bulut tabanlı bir çalışma ekosistemi sunuyor. Şirketler, iş yazılımının yatırım maliyetine katlanmadan, aylık ve yıllık ödemelerle cep telefonu, bilgisayar ya da tablet üzerinden mekândan bağımsız bir şekilde çalışabiliyor. KOBİ Danışmanı sertifikasına sahip ekibimiz ihtiyaçları belirlemede işletmelerle yan yana çalışırken, işletmeyi ilgilendiren tüm konularda ücretsiz servis hizmetleri sunmaya özen gösteriyor. Herhangi bir eğitim ve ek yatırıma ihtiyaç olmadan, sistemli bir iş modeli yaratmak günümüzde artık mümkün. Karmaşık süreçleri analitik düzlemde hata payını en aza indirerek düzenliyor, bu sayede organizasyonel verimlilikte 5 kata kadar iyileşme sağlayabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

TİM ve TEB’in desteğini aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle yürütülen TİM-TEB Girişim Evi’nden destek aldıklarına da değinen Eren Çulcuoğlu, “Her ölçekten şirketin e-Dönüşüme yüzde 100 entegre olması için çalışıyoruz. Şirketler için yeni çağın tüm gerekliliklerini göz önünde bulundurarak geliştirdiğimiz yazılımla şirketlerin satış sürecine odaklanıyor; ön muhasebe, CRM, stok, proje yönetimi, iş takibi ve insan kaynakları gibi organizasyonel işlevlerin basitçe yönetilip takip edilmesini sağlıyoruz. Şimdi ise TİM-TEB Girişim Evi tarafından finansman, kamu desteklerine ulaşma, ihracat başlatma ve geliştirme, inovatif ürünleri yurt içi ve dışı platformlara sunma gibi konularda destekleniyoruz. Buradan aldığımız güçle daha fazla KOBİ’nin iş süreçlerini bütünleşik bir altyapıya taşımasına yardımcı olacağız.” diye konuştu.

B2Press’in katkılarıyla...