Multinet Up, amiral gemisi MultiNet yemek kartı ile işverenlere çalışan başına senede 9 bin TL’ye varan vergi avantajı ve tasarruf imkânı sağlarken kart kullanıcılarına güçlü teknoloji alt yapısı sayesinde uçtan uca dijital ödeme deneyimi, 30 bini aşkın harcama noktası, çeşitli indirim kampanyaları ve harcadıkça kazandıran sadakat uygulaması TatlıPara ile çalışanların öğle yemekleri için en avantajlı çözümü sunuyor.

Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Işık yemek kartı sektöründe son dönemde yaşanan gelişmelere dair bilgi verdi. Açıklamasında KOBİ’lerin ve kart kullanıcılarının yemek kartı tercihlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işık, “Multinet Up olarak lokomotif ürünümüz MultiNet ile uzun yıllardır yemek kartı sektörünün gelişimine yön veriyoruz. Kurumsal müşterilerimizin, üye iş yeri ağımızdaki işletmelerin ve kart kullanıcılarımızın beklentilerine en iyi çözümleri sunmak için düzenli aralıklarla pazar araştırmaları ve sosyal medya dinlemeleri yürüterek sektörümüzün nabzını tutuyoruz.

KOBİ’lerin yemek kartı talebi yüzde 20 arttı

Küçük, orta ve büyük işletmelerin yemek ihtiyacını karşılama yöntemlerini anlamak amacıyla, Kuantum Araştırma iş birliği ile 12 ilde toplam 1570 işletmeyle gerçekleştirdiğimiz son araştırmamızın sonuçlarına göre çalışanlarının yemek ihtiyacını yemek kartı ile karşılayan KOBİ’lerin sayısının 2021’de yüzde 20 arttığı sonucuna ulaştık. Bu talep artışının nedenlerini çalışma hayatının esneklik kazanması, yemekhane hizmetlerinde artan maliyetler ve hijyen tedbirlerinin önem kazanması gibi unsurlarla açıklamak mümkün” dedi.

“Her işverenin yemek kartından beklentisi farklı”

İşverenlerin yemek kartı tercihleri üzerinde etkili olan yemek kartı özelliklerinin ise online sipariş verme, market kullanımına açma kapama özelliği, günlük, haftalık veya aylık bakiye yükleme imkânı gibi alternatif kullanım özellikleri olduğunu ve her işverenin yemek kartından beklentisinin farklı olduğunu ifade etti.