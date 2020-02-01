Koç, Hindistan’a Tata ile adım attı

01 Şubat 2020

Koç Topluluğu, küresel büyüme hamlesine son halka olarak Hindistan’ı da ekledi. 100’den fazla ülkede 700 bin çalışanı ile Hindistan’ın en büyük şirketler grubu Tata ile Arçelik ortaklığının ürünü ‘Voltbek Home Appliances’ın, Gujarat eyaletindeki beyaz eşya fabrikası önceki gün düzenlenen törenle açıldı. Arçelik’in Türkiye ve Asya Pasifik arasında bir ‘Beko Yolu’ oluşturma hedefinin önemli bir adımı olan fabrikada ilk etapta buzdolabı üretilecek. Fabrikada, ilerleyen dönemde çamaşır makinesi üretilmesi de planlanıyor. Bu kapsamda, fabrikanın üretim kapasitesinin 5 yıl içinde 2,5 milyon adede, toplam yatırım miktarının ise 10 yılda 180 milyon dolara ulaşması hedefleniyor.

Açılışa Koç Holding ve Arçelik Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Tata Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Noel Tata, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Voltas CEO’su Pradeep Bakshi ve Voltbek CEO’u Jayant Balan ve çalışanlar katıldı.

Tata Grubu ile 2010’da tanıştıklarını belirten Levent Çakıroğlu, “3 yıl önce de güçlerimizi birleştirme kararı aldık ve ortaklık anlaşması imzaladık. Koç Topluluğu ve Tata Grubu’nun gerçekleştirdiği bu güç birliği dünya beyaz eşya pazarında yüzde 41 paya sahip olan Asya Pasifik bölgesinde önemli bir örnek teşkil ediyor. Fabrikamızın Hindistan için, önemli bir üretim merkezi olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu. Tata Grubu’ndan Voltas Limited Yönetim Kurulu Başkanı Noel Tata da “Bu fabrikayı beyaz eşyadaki büyüme arzumuzu desteklemek üzere hayata geçirdik. Arçelik’in teknoloji ve yenilikçi ürün geliştirme yeteneklerini, Voltas'ın marka ve dağıtım gücünü birleştiriyoruz. Hindistan'daki tüketicilere benzersiz ve yenilikçi bir ürün yelpazesi sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise “Hindistan dayanıklı tüketim pazarının büyüklüğünün de üç yıl içinde 36 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu yatırım Türkiye beyaz eşya sektörünün küresel rekabet gücü adına büyük önem taşıyor” dedi. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ise “Hindistan’a yaptığımız fabrika yatırımı İpek Yolu’nu Beko Yolu yapma stratejimiz doğrultusunda atılmış önemli bir adım. Burada 5 yıl içinde yüzde 10’nun üzerinde pazar payına ulaşarak lider bir marka olmayı hedefliyoruz. Pazarın buzdolabındaki büyüklüğü 12 – 13 milyon adet seviyelerinde. Çift haneli büyüme bekliyoruz. İlk etapta Hindistan pazarının ihtiyaçlarını karşılayacağımız fabrikadan ileri dönemde komşu ülkelere, Asya Pasifik ve Kuzey Afrika başta olmak üzere benzer taleplerin olduğu tüm coğrafyalara ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye dışında 62 üretim tesisi var

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Topluluğun 32 farklı para birimini yönettiğini, iş yerlerinde 48 farklı dil konuşulduğunu, 150 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini, Türkiye dışında 62 üretim tesisi ve pazarlama şirketi bulunduğunu belirtti. Çakıroğlu, “Dünya genelindeki 12 markası ile şirketimiz Arçelik, İngiltere’den Rusya’ya, Güney Afrika’dan Tayland’a, Avustralya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar uzanan geniş etki alanıyla Topluluğumuzun küresel vizyonuna önemli katkı sağlıyor. Son yıllarda dünya ekonomisinde Asya’nın ağırlığı giderek artıyor. 1,3 milyar nüfusu ile Hindistan’ın 2024 yılında 5 trilyon dolarlık dev bir ekonomiye dönüşeceği, 2050 yılına kadar da dünyanın ikinci büyük ekonomisi olacağı öngörülüyor” dedi.