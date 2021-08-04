Koç Holding, Aykargo'nun yüzde 45'ini devraldı

Koç Holding, Aykargo'nun yüzde 45'ini 15 milyon 975 bin TL karşılığında Aygaz'dan devraldı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, Aygaz A.Ş.'nin yüzde 100 oranında pay sahibi olduğu Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 45'ini temsil eden toplam 15 milyon 975 bin TL nominal değerdeki payların, 15 milyon 975 bin TL peşin bedel karşılığında Koç Holding A.Ş.'ye devredilmesine karar verildiği ve devir işleminin bugün gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamaya göre,Aygaz ve Koç Holding, Aykargo'da 110 milyon TL'ye kadar yapılacak sermaye artırımlarına da pay sahiplikleri oranında iştirak edecek.