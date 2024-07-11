Koç Holding çalışma düzenini değiştiriyor: Haftada dört gün ofis zorunlu

Covid-19 pandemisiyle birçok şirket uzaktan çalışmayı çalışanı için seçenek olarak sunarken, Türkiye'de de birçok şirket ofis zorunluluğunu kaldırdı. Koç Holding de yine Office Free projesini devreye alarak personelin uzaktan çalışabileceği bir sisteme geçti.

Fortune Türkiye'den Ersan Taylan'ın haberine göre Koç Holding şirketlerindeki çalışma sistemini değiştirmeyi planlıyor. İddialara göre yeni uygulama gelecek ay resmen duyurulacak, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Şirketin çalışanlarına haftada dört gün ofise gelme zorunluluğu koyacağı belirtildi. Yöneticilerin ise haftaiçi ofiste olması istenecek.