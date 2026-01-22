Koç Holding CEO’su Çakıroğlu Davos’ta duyurdu: Sanayide Yapay Zekâ Dönüşümü küresel tescil aldı

Koç Topluluğu’nun teknoloji ve Ar-Ge yatırımları, uluslararası arenada yeni bir başarıya imza attı. Ford Otosan bünyesinde "Geleceğin Fabrikası" vizyonuyla yeniden inşa edilen Yeniköy Fabrikası, Sanayi 4.0 uygulamalarındaki başarısıyla Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) prestijli "Global Lighthouse Network" ağına dahil edildi.

Bu katılımla birlikte, Koç Topluluğu’nun dünya çapında örnek gösterilen üretim tesisi sayısı 6’ya yükselirken; Ford Otosan, Türkiye’den bu ağda yer alan tek otomotiv üreticisi olma unvanını korudu.

Davos’ta çifte ödül

Zirve kapsamında düzenlenen törende Levent Çakıroğlu, hem Yeniköy Fabrikası’nın hem de geçtiğimiz yıl listeye giren Tüpraş İzmit Rafinerisi’nin ödüllerini teslim aldı. 2026 yılında Topluluğun 100. yılını kutlayacaklarını hatırlatan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Sanayi 4.0 teknolojilerini operasyonel mükemmeliyete dönüştürebilen dünyadaki sayılı kuruluşlar arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. Bir tesisimizin daha bu ağa kabul edilmesi, kültürel ve dijital dönüşüm yolculuğumuzun sürdürülebilir sonuçlar ürettiğinin en somut göstergesidir. Bu başarıları, dijital uygulamaların farklı sektörlerimize yayılmasında güçlü bir referans noktası olarak görüyoruz."

4 bin farklı varyasyon yapay zekâ ile yönetiliyor

Çakıroğlu, Yeniköy Fabrikası’nda uygulanan ileri teknolojilerin operasyonel çıktılarına değinerek, fabrikada 60’tan fazla dijital çözümün devreye alındığını belirtti. Yapay zekâ destekli optimizasyon sayesinde, tek bir üretim hattında müşteri taleplerine göre şekillenen 4 binden fazla araç varyasyonunun uçtan uca yönetildiğini vurguladı.

"Düşünen Fabrikalar" verimliliği artırıyor

Davos’taki "Düşünen Fabrikalar" panelinde de konuşan Çakıroğlu, dijital dönüşümün ekonomik veriler üzerindeki etkisini şu rakamlarla paylaştı:

Otomotiv: Dijital ikiz teknolojisiyle verimlilikte %70, toplam ekipman etkinliğinde %13 artış sağlandı.

Enerji: Petrol rafinerilerinde kapasite kullanım oranları yükseltildi.

Tedarik Zinciri: Tahmin doğruluğu %95 seviyesine çıkarıldı.

Operasyonel Yönetim: 40’tan fazla sahada kullanılan "Platform360 Co-Pilot" ile karar alma süreçleri standartlaştırıldı.

Çakıroğlu, akıllı fabrikaların sadece üretkenlik değil; sürdürülebilirlik, müşteri memnuniyeti ve çalışan bağlılığı alanlarında da katma değer yarattığını belirterek, bu uygulamaları tüm grup şirketlerinde yaygınlaştırmaya devam edeceklerini ifade etti.