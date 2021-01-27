Koç Holding CEO'su Çakıroğlu: Önümüzde yeşil girişimlere dayalı bir iş modeli yaratma fırsatı var

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, salgın sebebiyle bu yıl dijital platformda gerçekleştirilen ve 70'ten fazla ülkeden bin 500 lideri bir araya getiren Davos Zirvesi'nde konuştu.

Zirvenin ikinci gününde düzenlenen "Bağlantılı ve Sürdürülebilir Değer Zincirleri Tasarlama" başlıklı panelde görüşlerini paylaşan Çakıroğlu, ilerleyen süreçte yeşil dönüşümün sürdürülebilir değer zincirleri açısından çok önemli olacağını vurguladı.

"Koç Topluluğu olarak bu konuyu en öncelikli gündem başlıklarımızdan biri olarak görüyoruz" diyen Çakıroğlu, "Avrupa Komisyonu'nun Yeşil Mutabakat süreci başta olmak üzere, hükümetlerin bu konudaki politikalarının değer zincirlerinde gerekli değişiklikleri hızlandıracağını düşünüyorum. İşlerimizin sürdürülebilirliği açısından bu dönüşüm şart. Önümüzde yeşil girişimlere dayalı bir iş modeli yaratma fırsatı var." ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde Koç Topluluğu şirketlerinin karşı karşıya olduğu süreçlere değinen Çakıroğlu, şunları kaydetti: "Otomotiv, dayanıklı tüketim, enerji, bankacılık, perakende, turizm gibi sektörlerde ve dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyet gösteren bir topluluğuz. Bu özgün yapımız nedeniyle pandemi döneminde her şirketimiz arz ve talep yönlü farklı dinamiklerle karşılaştı. Ancak tüm değer zincirini paydaşlarımızla veriye dayalı, hızlı ve açık bir iletişim kurarak olabildiğince şeffaf hale getirdik ve içinden geçtiğimiz istikrarsız dönemde sorunların üstesinden gelebildik. Bu başarıda, Dünya Ekonomik Forumu'nun 'Global Lighthouse' olarak ilan ettiği iki akıllı fabrikamız gibi, veriye dayalı süreçlerle değer yaratan tesislerimizin rolü büyük."

Koç Topluluğu'nun toplumsal duyarlılığının altını çizen Çakıroğlu, pandeminin belirsizliklerle dolu ilk döneminde otomotiv fabrikalarının siperlik, maske ve entübasyon kabini gibi acil ihtiyaç duyulan malzemeleri hızla üretirken, Arçelik'in, kamu idaresinin koordinasyonunda özel sektördeki paydaşlarıyla iş birliği yaparak mekanik ventilatör üretimini üstlendiğini bildirdi.

"Böyle zamanlarda en önemli değer, dayanışma"

Pandemi sürecinde Koç Topluluğu çalışanlarının önemli fedakarlıklarla çalıştığını ve bunun sahip oldukları en kıymetli değer olduğunu belirten Levent Çakıroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde öncelikle çalışma arkadaşlarımızın sağlığı için gerekli adımları hızla attık. Onların gelir kaybına uğramaması için de elimizi taşın altına koyduk. Daha sonra piyasalar yeniden açıldığında, artan talebi karşılama noktasında her bir çalışma arkadaşımız da büyük bir çaba ve dayanışma örneği göstererek bize destek oldu. Bu birliktelik ve dayanışma duygusu için hepsine müteşekkirim. Şirketler açısından önemli olan, bilinmezliklerin getireceği risk ve fırsatlara karşı onları her koşulda hazır tutacak, değişimle barışık bir kurumsal kültürü yerleştirmektir. Paydaşlar açısından ise böyle zamanlarda en önemli değerin dayanışma olduğunu gördük."