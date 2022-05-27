Koç Holding CEO’su Çakıroğlu: Topluluğumuzu yeni nesil çalışma düzenine hazırlıyoruz

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu’nda (WEF), uzmanlarca “Büyük İstifa” olarak nitelendirilen, salgın döneminde farklı sebeplerle gelişmiş ülkelerde milyonlarca kişinin iş yerinden istifa ederek ayrılması olgusuna ilişkin gerçekleştirilen “Büyük İstifaya cevap vermek” başlıklı oturumda konuştu.

Çalışan beklentileriyle birlikte hızla dönüşen iş yapış modellerinin ve yetenek yönetimine ilişkin yeni nesil politikaların ele alındığı panelde soruları yanıtlayan Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak insanı odağımıza alan temel değerlerimizden güç alıyor, uzun vadeli değer yaratma hedefiyle hareket ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Çakıroğlu, salgın döneminde çalışan deneyimini iyileştirmeye yönelik uygulamaları devreye alarak çalışma arkadaşlarının desteklendiğini belirterek, “Yapılan araştırmalar yeni neslin karar mekanizmalarında söz sahibi olarak, yaşadıkları toplumu olumlu yönde etkilemek istediğini ortaya koyuyor. Beklentilerin farklılaştığı, çalışma mekânlarının değiştiği ve çalışma saatlerinin daha da esnek olduğu bu dönemde çevik çalışma modelini benimseyerek çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerini güçlendiriyoruz. Kişiselleştirilmiş hibrit çalışma deneyimi ve topluluğumuz bünyesindeki şirketlerimizin farklı ofislerinden çalışma olanağı sunduğumuz uygulamamızla çalışma arkadaşlarımız için 35 ortak çalışma alanı oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin ortak çalışma alanı sayısını 100’e çıkarmak olduğunu kaydeden Çakıroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bunun yanı sıra, çevik yaklaşımın doğru çalışabilmesi için şeffaflığı esas alan yeni performans yönetim sistemimizi devreye aldık. Dijital dönüşüm ile başlattığımız, inovasyon, kurum içi girişimcilik, sıfır bazlı bütçeleme, çevik yönetim, insan kaynağımızın gelişimi ve karbon dönüşüm programı gibi çok önemli inisiyatiflerle sürdürdüğümüz Kültürel Dönüşüm Programımız ile yüzüncü yılına yaklaşan topluluğumuzu önümüzdeki yüzyılın rekabetine ve yeni nesil çalışma düzenine hazırlıyoruz.”

Koç Holding, “İyi Çalışma Ortaklığına” davet edildi

Levent Çakıroğlu, panelin ardından yaptığı açıklamada da Koç Holding'in, Dünya Ekonomik Forumu’nun değişen dünyada iş yaşamının geleceğini tasarlamak üzerine kurduğu İyi Çalışma Ortaklığı (Good Work Alliance) girişimine davet edildiği bilgisini paylaştı. Toplamda 21 küresel şirketin dâhil olduğu bu dünya çapındaki girişimde Türkiye’yi temsil eden tek şirket Koç Holding olduğunu ifade eden Çakıroğlu, "Girişim kapsamında üstlendiğimiz sorumluluk ve verdiğimiz taahhütler kapsamında, hibrit çalışma modeli tasarımı, yetkinlik kazandırarak istihdam ve öğrenme kültürünü teşvik, iş ve özel yaşamda bütünsel sağlığın sağlanması konu başlıklarında herkes için daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir çalışma geleceği yaratma hedefine katkı sağlayacağız. Toplamda 21 küresel şirketin dâhil olduğu bu dünya çapındaki girişimde ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu arada, Koç Holding’in Good Work Alliance kapsamında üç kategori altında Dünya Ekonomik Forumu ile paylaştığı taahhütler şöyle:

Hibrit çalışma modeli tasarımı

Koç Holding, farklı ihtiyaç ve beklentilere sahip çalışanların deneyimlerinden hareketle kişiselleştirilmiş hibrit bir çalışma modeli tasarladı. Bu model, dijital rezervasyon sistemi olan Koç Office Free uygulaması ile desteklenerek, Koç Topluluğu’na ait 35 ortak ofiste çalışma imkânı sunuyor. Projeyi sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, global ölçekte değerlendiren Koç Holding, projenin ilerleyen aşamalarında, farklı ülkelerdeki ofisler de dahil olmak üzere, toplamda 100 ofisi ortak kullanıma açmayı planlıyor. Sadece uzaktan çalışanlar değil, aynı zamanda farklı sektörlerde, saha ve ofislerde görev alan Koç Topluluğu çalışanlarının deneyimi de göz önünde bulundurularak, ihtiyaç ve beklentilere çözüm olacak uygulamalar tasarlanacak.

Yetkinlik kazandırarak istihdam ve öğrenme kültürünü teşvik

Türkiye’deki en büyük çevik ekosistemi oluşturan Koç Topluluğu, kültürel dönüşümünü hızlandırıyor. Çevik bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla, değişen dünyanın dinamiklerine hızlı adapte olabilen yetenekler yetiştirmeyi hedefleyen bir öğrenme kültürünü odağına alan Koç Holding, bu kapsamda çevik liderlik yetkinliklerini geliştirmek için Koç Agile Academy’i hayata geçirdi. Liderlik, dijital ve çevik dönüşüm programları ile Koç Topluluğu çalışanlarının 2022 yılı sonuna kadar 3 milyon saat eğitimden faydalanması hedefleniyor.

İş ve özel yaşamda bütünsel sağlığın sağlanması

Koç Topluluğu çalışanları, hem işlerinde hem de sosyal yaşamlarında sağlıklarını merkeze alan uygulamalar ile destekleniyor. Koç Topluluğu’nda sağlıklı yaşam sadece fiziksel olarak değil, sosyal, duygusal ve zihinsel sağlık olarak, tüm boyutları ile ele alınıyor. Bütünsel bir yaklaşımla tasarlanan projeler ile psikolojik danışmanlıktan tıbbi desteğe, sağlıklı yaşam aktivitelerinden finansal desteğe kadar farklı alanlarda onlarca fayda sunuluyor. 2022 itibarıyla da Koç Sağlık Yanımda doktorlarından kapsamlı sağlık değerlendirmesi alınan ücretsiz önleyici sağlık programı projesi, çalışanların hizmetine sunuldu.