Koç Holding gençlik konseyi için harekete geçti

40’tan fazla ülkede 100 bine yakın çalışanı bulunan Koç Holding, insan kaynakları alanında yürüttüğü küresel çalışmalara yenisini ekliyor. Koç Topluluğu’nda çalışan 30 yaş altı 25 bin çalışanı temsil eden bir gençlik konseyi için harekete geçtiklerini açıklayan Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, gençlerin sesini yönetime taşıyacaklarını ifade etti.

“Büyük çoğunluğu gençlerden oluşan çalışma arkadaşlarımız ile birlikte Koç Topluluğu’nda bugünün deneyimini geliştirmek ve geleceğin çalışma modellerini tasarlamak için gençlerin sesini yönetime taşıyacağımız gençlik konseyini hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz" diyen Akkol, konsey hakkında şu bilgileri verdi:

"Topluluğumuzdaki genç çalışma arkadaşlarımızın katılımıyla bugüne kadar unvan, uzaktan çalışma, esnek yan fayda, çevik çalışma, yeni performans sistemi gibi birçok projemizi devreye aldık. Onların görüşlerini ve geri bildirimlerini her zaman can kulağıyla dinliyoruz ve bu bakış açımızı artık daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Bu kapsamda 10 farklı sektörde faaliyet gösteren 40'tan fazla şirketten genç çalışma arkadaşlarımızın iç görülerini ortak bir ses ile duyurarak dünyadaki sayılı uygulamalardan birini gerçekleştireceğiz. Hem ofis hem de sahadaki çalışma arkadaşlarımızın dahil olduğu, 12 kişiden oluşmasını hedeflediğimiz gençlik konseyi ile Koç Topluluğu’ndaki genç çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını daha net anlamayı ve geleceği onların katılımıyla inşa etmeyi hedefliyoruz. Daha iyi bir gelecek için gençlerin sesini bugünden dinliyoruz” dedi.