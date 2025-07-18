Koç Holding iştiraki 1,6 milyar TL’lik yeni kaynak için düğmeye bastı

Koç Holding’in halka açık iştiraklerinden Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. (MAALT), sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Şirket tarafından 17 Temmuz 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, sermaye artırımı sürecinin tahsisli satış yöntemiyle gerçekleşeceği ve çıkarılacak payların yalnızca Koç Holding A.Ş.’ye tahsis edileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, MAALT’ın çıkarılmış sermayesi 6.967.091 TL seviyesindeyken, bu rakam 2.000.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içinde artırılacak. Artırım, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak ve SPK’nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 13. maddesi uyarınca “tahsisli satış” yöntemiyle gerçekleştirilecek.

1,6 milyar TL’lik tahsisli satış

Şirketin yaptığı planlamaya göre nakit sermaye artırımı sonucunda toplam satış hasılatının yaklaşık 1,6 milyar TL olması bekleniyor. Bu kapsamda ihraç edilecek paylar, Borsa İstanbul’un Toptan Alış Satış İşlemleri Prosedürü’nün 7.1 maddesine uygun şekilde primli satış fiyatı üzerinden belirlenecek.

Artırılan sermayeyi temsil eden payların tamamı halka arz edilmeyecek. Payların yalnızca Koç Holding A.Ş.’ye tahsisli olarak satılacağı duyuruldu.

SPK onayı beklenecek

Süreç kapsamında hazırlanacak ihraç belgesinin onaylanması için 17 Temmuz 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na resmi başvuru yapıldı. Başvuru, şirketin 8 Temmuz 2025 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararına dayanıyor. Bu kararda, nakit sermaye artırımına gidilmesi ve gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştı.

MAALT’ın sermaye artırımıyla elde edeceği kaynakla birlikte yeni yatırımlara veya mali yapısını güçlendirmeye yönelik adımlar atması bekleniyor.