Koç Holding, ‘Karbon Dönüşüm Programı’nı başlattı

Koç Holding, iklim kriziyle mücadelede ve düşük karbon ekonomisine geçiş yolculuğunda Topluluk şirketlerini ve ekosistemini harekete geçirmeye hazırlanıyor. 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefini ortaya koyan Koç Holding, bu doğrultuda somut ve uygulanabilir bir yol haritasını içeren Karbon Dönüşüm Programı’nı başlattı.

Programa ilişkin bilgi veren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, programla aynı zamanda son yıllarda ivme kazanan küresel iklim eylemine, dolayısıyla dünyanın geleceğine önemli bir katkıda bulunduklarını söyledi. Sürdürülebilirliğin her zaman gündemlerinde olduğunu belirten Çakıroğlu, Karbon Dönüşüm Programı’yla birlikte daha sistematik ve daha iddialı hedeflerle bu konuyu yönetmeye başladıklarını vurguladı.

“Karbon Dönüşüm Programı’nı üç ana başlıkta yöneteceğiz”

Karbon Dönüşüm Programı’nı üç ana başlık altında yöneteceklerini açıklayan Levent Çakıroğlu, şunları söyledi: “Bunlardan ilki, iklimle bağlantılı risk ve fırsatlarımızın analiz edilmesi ve çıktılar doğrultusunda aksiyon planlarımızın oluşturulmasıydı. Bu kapsamda düşük karbon ekonomisine geçiş vizyonumuzun önemli adımlarından biri olarak, sıfır karbona ulaşmayı hedefleyen dünyanın önde gelen kuruluşlarını bir araya getiren ‘İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü’ne (TCFD) destek veren şirketler arasına katıldık. Yol haritamızın ikinci ve diğer bir önemli ayağı ise 2050 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdüne ulaşmak üzere Topluluk şirketlerinin hedeflerinin belirlenmesi oldu. Yol haritamızın üçüncü ve son ayağını ise AB Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere küresel ve ulusal ölçekteki iklimi merkeze alan politika ve uygulamaların takip edilmesi oluşturuyor.”

“Yapısal önlem ve değişikliklere gideceğiz”

Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl ise, iklim krizinin gezegen için varoluşsal bir tehdit olduğuna dikkat çekerek, “Harekete geçmek ya da geçmemek, yalnızca işimizin değil, insanlığın geleceğini belirleyecek. Koç Topluluğu olarak iklim kriziyle mücadele yolunda yapısal önlem ve değişikliklere gideceğiz.” dedi.