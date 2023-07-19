Koç Holding, Marmaris Altınyunus'un sermaye artırımına 1.35 milyar TL ile katılacak

Holding'in dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre Marmaris Altınyunus'un sermayesi Koç Holding'e tahsisli olarak artırılacak. Koç Holding sermaye artırımına iştirak bedeli 1.35 milyar lira olarak katılacak.

Marmaris Altınyunus, Antalya'daki Talya Oteli'nin yapımı için gereken 50 milyon doları Koç Holding'den sermaye artırımı ile sağlayacağını daha önce açıklamıştı.

Marmaris Altınyunus'ta Koç Holding'in %36.81, Family Danışmanlık'ın %29.55, Koç ailesi üyelerinin doğrudan %3.91 payı bulunuyor.