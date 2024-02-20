Koç Holding şirketlerinde bayrak değişimi yaşandı

Otokar’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla emeklilik sebebi ile şirketteki genel müdürlük görevinden ayrılacak Görgüç’ün yönetim kurulu üyeliğine devam edeceği belirtildi.

Ahmet Serdar Görgüç'ün emekliliği nedeniyle boşalan Genel Müdürlük görevine 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İbrahim Aykut Özüner atandı. Uzun yıllar Ford Otosan’da görev yapan Özüner, son olarak Türk Traktör Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

TürkTraktör'de ise Özüner’in Otokar’a atanmasıyla boşalan şirket liderliğine Matthieu Jean-Marie Bernard Séjourné atandı. Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, "Aykut Özüner'in yerine 01.04.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Matthieu Jean-Marie Bernard Séjourné'nin Şirket Lideri olarak atanmasına karar verilmiştir" denildi. Topluluk şirketlerinden Ford Otosan'da ise Araç Donanım Sistemleri Mühendisliği Liderliğine Fahrettin Canalp Gündoğdu atandı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizde İnovasyon ve Yeni Girişimler Lideri görevini yürüten Fahrettin Canalp Gündoğdu, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Araç Donanım Sistemleri Mühendisliği Lideri olarak atanmıştır. Şirketimizde Dönüşüm Lideri görevini yürüten Erhan Köseoğlu, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Büyüme ve Akıllı Hareketlilik İş Alanı Lideri olarak atanmıştır" denildi.