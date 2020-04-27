Koç Holding ve Japon Mitsui ortaklığı Vispera’ya yatırım yaptı
Koç Holding ve Japon Mitsui ortaklığı Vispera’ya yatırım yaptı - Kerim Ülker / Perde Arkası
Koç Holding ve Japon Mitsui ortaklığı Inventram, görüntü işleme ve veri üzerine çalışmalar yapan Vispera’ya ortak oldu.
Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, Inventram, Vispera’dan yüzde 10’luk hisse aldı. Keiretsu Capital, Galata İş Melekleri, Logo Ventures gibi şirketlerden yatırım alan Vispera Bilgi Teknolojileri şirketi, Prof. Dr. Aytül Erçil ve Dr. Ceyhun Burak Akgül tarafından 2014 yılında kuruldu.
Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, Inventram, Vispera’dan yüzde 10’luk hisse aldı. Keiretsu Capital, Galata İş Melekleri, Logo Ventures gibi şirketlerden yatırım alan Vispera Bilgi Teknolojileri şirketi, Prof. Dr. Aytül Erçil ve Dr. Ceyhun Burak Akgül tarafından 2014 yılında kuruldu.