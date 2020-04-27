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Koç Holding ve Japon Mitsui ortaklığı Vispera’ya yatırım yaptı

Koç Holding ve Japon Mitsui ortaklığı Vispera’ya yatırım yaptı - Kerim Ülker / Perde Arkası

Koç Holding ve Japon Mitsui ortaklığı Vispera’ya yatırım yaptı
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Koç Holding ve Japon Mitsui ortaklığı Inventram, görüntü işleme ve  veri üzerine çalışmalar yapan Vispera’ya ortak oldu.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, Inventram, Vispera’dan  yüzde 10’luk hisse aldı. Keiretsu Capital, Galata İş Melekleri, Logo Ventures gibi şirketlerden yatırım alan Vispera Bilgi Teknolojileri  şirketi, Prof. Dr. Aytül Erçil ve Dr. Ceyhun Burak Akgül tarafından 2014 yılında kuruldu.

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