Koç Holding’de üst düzey atama

Koç Holding, Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Burçun İmir’in atandığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre İmir, 15 Eylül 2025’ten itibaren yeni görevini üstlenecek.

İletişim ve sürdürülebilirlik liderliği

Burçun İmir, yeni görevinde Koç Holding’in iletişim stratejilerinin geliştirilmesi, itibar ve marka yönetimi, medya ilişkileri, etkinlikler ve çevresel, sosyal, yönetişim (ÇSY) politikaları kapsamında yürütülecek çalışmalara liderlik edecek.

Burçun İmir kimdir?

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1998’de mezun olan İmir, gazeteciliğe 1995’te Turkish Daily News’te başladı. Ardından DPA, CNN International, CNNTÜRK, DHA, BBC Türkçe, Voice of America, Deutsche Welle, TV24 ve Habertürk TV gibi kurumlarda muhabirlik, temsilcilik ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

2008-2019 yılları arasında Turkcell’de Kurumsal İletişim Müdürü, Aras Kargo’da İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Allianz Türkiye’de Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü olarak görev yapan İmir, 2019-2021 yılları arasında ise kendi kurduğu danışmanlık şirketiyle iletişim, marka ve sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürüttü. Aynı dönemde DasDas Genel Koordinatörlüğü görevini de üstlendi.

2021’den bu yana Coca-Cola İçecek’te (CCI) Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan İmir, Koç Holding’de üst düzey yöneticilik kariyerine devam edecek.

Çakıroğlu’ndan mesaj

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, yaptığı değerlendirmede Burçun İmir’in iletişim alanında farklı sorumluluklarla elde ettiği deneyime dikkat çekerek, “Kendisinin Koç Holding’de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz, başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.