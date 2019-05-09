Koç Holding'den 779 milyon TL kâr

09 Mayıs 2019

Koç Holding, 2019 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 34,3 milyar TL gelir elde ederken, 779 milyon TL ana ortaklık payı net dönem kârı açıkladı.

2019 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak ilk çeyrekteki zorlu koşullara rağmen faaliyetlerimizi başarıyla sürdürdük. Disiplinli yönetim anlayışımız, dengeli portföyümüz ve güçlü bilançomuz ile başarılı finansal sonuçlara ulaştık. Bir yandan kısa vadeli dalgalanmaları en iyi şekilde yönetirken, diğer yandan uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda teknolojiye, inovasyona ve insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Yeni yatırım kararlarımızın heyecanını yaşıyoruz”

“Yılın ilk çeyreğinde de, küresel rekabetçiliğimizi artırma hedefiyle ülkemize olan güvenimizin de en büyük göstergesi olarak yatırımlarımıza kesintisiz devam ettik. Uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz yatırımlarımız Topluluğumuzun finansal sonuçlarına pozitif katkı sağlıyor” diyerek sözlerini sürdüren Levent Çakıroğlu, 2019 yılının ilk çeyreğinde 1,5 milyar TL kombine yatırım yaptıklarını belirtti. Çakıroğlu şöyle devam etti: “Tofaş’ın 2015 yılında 1 milyar dolar yatırımla hayata geçirdiği ve Fiat’ın küresel modeli haline gelen Egea ailesinin 2024 yılına kadar üretimine karar verildi. Bu sayede 2024 yılına kadar Egea ailesinin üretimini garanti altına almış bulunuyoruz. Bu kapsamda 2020 sonuna kadar yaklaşık 225 milyon dolar yatırım yapılmasını öngörüyoruz. Ford Otosan Kocaeli fabrikasında Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinin hibrit versiyonunu üretmeye hazırlanıyor. Tüpraş, Ülkemizde tek seferde yapılan en büyük sanayi yatırımı olma özelliği taşıyan Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde (RUP) geleceğe daha iyi hazırlanmak için bakım ve iyileştirme çalışmalarını başlattı.”



"Küresel vizyonumuz doğrultusunda kararlılıkla ilerledik"

Yılın ilk çeyreğinde küresel vizyonları doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam ettiklerini belirten Levent Çakıroğlu, “Arçelik Yeni İpek Yolu olarak adlandırılan Bir Kuşak Bir Yol projesi kapsamındaki ülkelerde liderlik stratejisi kapsamında önemli bir yatırım daha yaparak Bangladeş beyaz eşya pazarının en büyük oyuncularından biri olan Singer Bangladesh’i bünyesine kattı. Aygaz da Bangladeş’te LPG satışı ve dağıtımı için United Group ile ortaklık kurdu” diye konuştu. Levent Çakıroğlu, Mart ayında tamamladıkları 750 milyon dolarlık 6 yıl vadeli Eurobond ihracına da dikkat çekerken, “Eurobond ihracımız yabancı yatırımcının Ülkemize ve Koç Holding’e olan güvenini bir kez daha teyit etti. Bu işlemle likiditemizi artırırken güçlü bilanço yapımızı korumaya devam ettik. Ayrıca ilk çeyrekte Yapı Kredi 650 milyon dolar ana sermaye niteliğinde tahvil ihracını ana hissedarların katkısı ve yine uluslararası yatırımcıların güçlü talebiyle başarıyla tamamladı. Bu ihraç, bir Türk mevduat bankası tarafından yurt dışında piyasa katılımlı tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen ilk dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanması işlemi oldu. Bankamız 2019’un ilk çeyreğinde de ekonomiyi desteklemeye ve aktif kalitesine odaklanmaya devam ederken, sağlıklı bilanço yapısını korudu” dedi.

“İnovasyon ödülleri ile gururlandık.”

“50’inci kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Vehbi Koç Vakfı; eğitim, sağlık ve kültür alanlarında yaptığı yatırım ve hizmetlerle Ülkemizin toplumsal kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyor" diyerek sözlerine devam eden Levent Çakıroğlu, “Geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği İnovasyon Haftası kapsamında Tüpraş, inovasyonu ve girişimciliği destekleyen şirket kültürü sayesinde ‘İnovasyon Stratejisi’ ödülüne layık görüldü. Dünyanın farklı noktalarındaki 17 Ar-Ge merkezi ile yenilikçi ve akıllı teknolojiler geliştiren Arçelik ise AR-GE Liderliği Özel Ödülü ile bizleri gururlandırdı. Ayrıca ilk çeyrekte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Özyeğin Üniversitesi, Endeavor ve Startup dergisi tarafından düzenlenen ve start-up dünyasına yön veren şirketlerin ödüllendirildiği Türkiye’nin Girişimcilik Ödülleri’nde ‘Koç İnovasyon Programı’ ile ‘Kurumiçi Girişimcilikte En İyi Program’ ödülüne layık görülmenin sevincini yaşadık. Koç Topluluğu olarak bütün başarılarımızın arkasındaki en önemli gücün insan kaynağımız olduğuna inanıyoruz. Her zaman vurguladığımız gibi, küresel varlığımızı genişletmek, rekabetçiliğimizi artırmak, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmek ve güçlü markalar yaratmak stratejimizin temel taşlarını oluşturuyor” dedi.