Koç Holding'den deprem bölgesine aralıksız destek

Koç Holding, topluluk şirketleriyle birlikte bölgeye desteğini aralıksız sürdürüyor.

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu liderliğinde, Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Burçin Girit, Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Denetim Grubu Başkanı Kemal Uzun, İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik Türkiye Saha Operasyonları Direktörü Orhan Çavuşoğlu ve Opet Genel Müdürü Özgür Kahramanzade'nin de aralarında bulunduğu yöneticiler Adıyaman ve Malatya’yı ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Hijyen ve yemek tırlarına ilişkin incelemelerde bulundu

Koç Topluluğu otomotiv ve enerji grubu bayileriyle görüşmeler gerçekleştiren yöneticiler, çadır kentleri de ziyaret ederek Topluluk Şirketlerimizin faaliyetlerine, hijyen ve yemek tırlarına ilişkin incelemelerde bulundu.

Yöneticiler, deprem bölgesindeki 3 farklı şehirde Koç Topluluğu tarafından kurulum çalışmaları devam eden yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı 5 bin adet konteynerden oluşan ve sosyal imkanları da barındıracak konteyner kentlerin saha ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Çalışmalarımız devam ediyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, ülkenin iyileşme sürecine katkı sağlamayı sürdürdüklerini belirterek "Bölgeye gerçekleştirdiğimiz her ziyaret bu felaketin büyüklüğünü ve desteğimizin aralıksız sürmesinin önemini gösteriyor. Tam teşekküllü konteyner kentlerimizin deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla hızla buluşması için çalışmalarımız devam ediyor. Her bir kentimizi sosyal imkanları barındıran kapsayıcı yaşam alanları olarak inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Farklı grupların ihtiyaçları göz önünde bulunduruluyor

Verilen bilgiye göre, Koç Holding'in Topluluk Şirketleriyle birlikte hayata geçirdiği konteyner kentlerin tasarımında kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar ve engelliler dahil olmak üzere farklı grupların ihtiyaçları göz önünde bulunduruluyor.

Konteyner kentler ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları iş birliğinde oluşturuluyor. Psiko-sosyal destek alanları, istihdam olanakları yaratan uygulamalar, kadınların ekonomiye katılacakları ve gelir elde edebilecekleri faaliyetler, kent sakinlerinin ekonomik olarak güçlenmesini sağlayacak gelişim programları, çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek aktivite ve oyun alanları ile çocuk ve gençlerin eğitime kesintisiz devamlarını sağlayacak programlar üzerinde de çalışılıyor.