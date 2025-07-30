Koç Holding’den Göcek’te dev marina hamlesi: 160 milyon dolarlık anlaşma yapıldı!

Koç Holding, denizcilik sektöründeki yatırımlarını büyütmeye devam ediyor.

Holdingin yaklaşık yüzde 75 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art), Göcek'te faaliyet gösteren iki önemli marinanın kullanım haklarını devralmak üzere kritik bir anlaşmaya imza attı.

Yapılan Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasına göre, Tek-Art; Yıldız Holding A.Ş. ve Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.’den toplam 160 milyon dolar bedelle Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina’nın tamamının işletme haklarını devralacak.

Sözleşme kapsamında, marinaların işletmecisi konumundaki Beta Marina Liman Yat ve Çekek İşletmeciliği A.Ş.’nin (Beta) sermayesinin tamamı Yıldız Holding’den, marinaların deniz ve kara alanı kullanım haklarını elinde bulunduran MCI Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş. (MCI) ve RAM Turizm Marina Yat ve Çekek İşletmesi A.Ş.’nin (RAM) yüzde 50 hisseleri ise Sağlam İnşaat’tan satın alınacak.

Anlaşmaya oteller de dahil edildi

Göcek’te bulunan Village Port ve Exclusive Port marinalarının kara alanları 31 Aralık 2033’e, deniz alanları ise 1 Nisan 2073’e kadar kullanım hakkına sahip. Söz konusu alanlarda yer alan otel varlıkları da satın alma kapsamında Tek-Art’a devredilecek.

160 milyon dolarlık anlaşma, net borçluluk ve net işletme sermayesi gibi finansal düzeltmelere tabi tutulacak.

İşlemin tamamlanabilmesi için Rekabet Kurulu’nun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayı gerekiyor.

Ayrıca, marinaların bulunduğu alanlardaki otel işletmeleriyle ilgili kira sözleşmelerinin feshedilmesi de kapanış şartları arasında yer alıyor.

Sözleşmeye göre, Rekabet Kurulu onayının 15 Aralık 2025 tarihine kadar alınamaması halinde taraflar sözleşmeyi feshedebilecek. Diğer kapanış koşullarının bu tarihe kadar yerine getirilmemesi durumunda ise Tek-Art sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacak.