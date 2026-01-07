Koç Holding'den sahte hesaplar ve dolandırıcılık uyarısı

Koç Holding A.Ş., kamuoyuna yaptığı duyuruda, Koç Ailesi mensupları ile Koç Holding ve Koç Topluluğu şirketlerinin isimlerini kullanan, ses ve görüntülerini taklit eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının tespit edildiğini açıkladı.

Şirket, söz konusu platformların dolandırıcılık yöntemleriyle yatırım çağrıları da dahil olmak üzere internet kullanıcılarından haksız ve hukuka aykırı taleplerde bulunduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, bu tür hesap ve sitelere itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Tasarruf sahiplerinin kişisel ve finansal bilgilerini paylaşmadan önce mutlaka kaynak doğrulaması yapmaları istenen açıklamada, yatırım kararları konusunda yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilen kuruluşlardan hizmet alınması gerektiği vurgulandı.

Koç Holding ayrıca, şirket ve aile mensuplarıyla hiçbir bağlantısı bulunmayan gerçek dışı içeriklere karşı hukuki hakların kullanıldığını kamuoyuna duyurdu. Doğru bilgilere yalnızca Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan açıklamalar, kurumsal web sitesi koc.com.tr ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceği ifade edildi.