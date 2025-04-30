Koç Holding’den stratejik atılımlar: İlk çeyrekte 801 milyon dolarlık yatırım

Koç Holding, 2025 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda 14,3 milyar ABD doları gelir elde ederken, yaklaşık 801 milyon dolarlık kombine yatırım gerçekleştirdi. Böylece şirketin son 5 yıldaki toplam kombine yatırımı 14,5 milyar dolara ulaştı.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, 2025 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendirerek, "Köklü geçmişimizin sağladığı güç ve ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle, uzun vadeli değer yaratma hedefimiz doğrultusunda ilerlemeyi sürdürüyoruz" dedi.

Tüm dünyada hâkim olan belirsizliklere ve ekonomik zorluklara rağmen Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak stratejik yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Çakıroğlu, “Dengeli portföy yapımız, güçlü likiditemiz, geniş tedarik zincirimiz ve çalışanlarımızın özverisi sayesinde bu yılın ilk çeyreğinde de güçlü finansal yapımızı koruduk” ifadelerini kullandı.

Tofaş, Stellantis Türkiye’yi devralıyor

Türkiye otomotiv sektöründeki yatırımlara da değinen Çakıroğlu, “Tofaş'ın, Stellantis Türkiye paylarının devralması işlemine Rekabet Kurulu tarafından izin verildi. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte Tofaş, mevcut Alfa Romeo, FIAT, Jeep® ve Maserati markalarına ek olarak Citroën, DS Automobiles, Opel ve Peugeot markalarının da Türkiye distribütörlüğünü üstlenecek” dedi.

Yeni yatırımların Türkiye’nin otomotivdeki rekabet gücünü artıracağını belirten Çakıroğlu, Tofaş’ta çoklu enerji platformuna sahip yeni hafif araç projesinin 256 milyon euro yatırımla 2026 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınmasının hedeflendiğini belirtti. İhracatın bir kısmının Orta Doğu ve Afrika pazarlarına yapılmasının planlandığını kaydetti.

Ford Otosan ve Otokar’dan Avrupa’ya güçlü açılım

Koç Topluluğu’nun uluslararası pazarlardaki etkinliğini artıran yatırımlarına da dikkat çeken Çakıroğlu, Ford Otosan’ın tam elektrikli Ford E-Transit, Tourneo Courier ve Puma Gen-E modellerinin üretimine Romanya’daki Craiova fabrikasında başladığını açıkladı. Ayrıca Ford Otosan ile Iveco arasında 343 milyon euroluk ağır kamyon kabinleri geliştirme anlaşmasının Avrupa Birliği'nin yeni güvenlik ve çevre standartlarına uyum kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Otokar’ın Romanya Savunma Bakanlığı’na bağlı C.N. Romtehnica S.A.’nın açtığı 4,26 milyar RON tutarındaki 1.059 adet zırhlı araç ihalesini kazandığını belirten Çakıroğlu, “Romanya’da kurduğumuz Otokar Land Systems SRL aracılığıyla araçların yerel üretimi için Automecanica SA ile iş ortaklığı anlaşması imzalandı” dedi.

Arçelik’ten Avrupa’da endüstriyel dönüşüm

Arçelik’in Avrupa’daki Whirlpool operasyonlarının devralınmasının ardından başlattığı endüstriyel dönüşüm planında sona gelindiğini belirten Çakıroğlu, İtalya’da yerel otoriteler ve sendikalarla dönüşüm planı üzerinde mutabakat sağlandığını ifade etti.

Koç Holding’in karbon nötr hedefi sürüyor

İklim değişikliğiyle mücadeleye de değinen Çakıroğlu, Koç Topluluğu olarak 2050’ye kadar karbon nötr olmayı hedeflediklerini belirterek, “2024 yılında doğrudan sera gazı emisyonlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 oranında azaltmayı başardık. 2017 yılına göre toplamda yüzde 17’lik bir düşüş sağladık” dedi.