Koç Holding'den Yapı ve Kredi Bankası'nda hisse satışı

Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında Yapı ve Kredi Bankası'na ait hisselerin bir kısmını satacağı bildirildi.

Açıklamada, "Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ('Banka') sermayesinin yüzde 27,02'sine tekabül eden ve sahibi olduğumuz toplam 2 milyar 282 milyon 666 bin 574 lira nominal değerli payların 575 milyon lira nominal değere kadar olan kısmının ('Paylar') (çıkarılmış sermayeye oranı yüzde 6,81), hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara satış işlemi ('İşlem') kapsamında Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International müşterek koordinatör ve talep toplayıcılar (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners, 'Müşterek Koordinatör ve Talep Toplayıcılar') olarak yetkilendirilmiş ve satış süreci bugün başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi İşlem'e ilişkin nihai şartların hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirleneceği aktarılan açıklamada, hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçlarının ayrıca açıklanacağı kaydedildi.