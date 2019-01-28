ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C
  • Haberler
  • Şirket
  • Koç Holding'den yurt dışı borçlanma ihracı duyurusu

Koç Holding'den yurt dışı borçlanma ihracı duyurusu

Koç Holding AŞ Yönetim Kurulu, 1 milyar dolar veya muadili tutarına kadar borçlanma aracı ihracına karar verdi.

Koç Holding'den yurt dışı borçlanma ihracı duyurusu
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Koç Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na şirketin borçlanma aracı ihracına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Yönetim kurulumuz tarafından, şirketimiz ana sözleşmesinin 8. maddesinde verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla ihraç yoluyla Türkiye dışında satılmak üzere gerçekleştirilecek toplamda 1 milyar dolar veya muadili tutarına kadar borçlanma aracı ihracına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında, SPK'ya başvuru yarın yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.