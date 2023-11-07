Kocaer Çelik, üçüncü çeyrekte net kârını 1,1 milyar TL’ye yükseltti

Şirket, dokuz aylık dönemde sektörden pozitif yönde ayrışmayı başararak, gerek satış gelirleri ve marjlardaki gelişim, gerekse finansman giderlerindeki keskin düşüşün katkısıyla karlılığını yükseltti. Kocaer Çelik, Aliağa - A2 fabrikasının üretim duruşuna rağmen, Ocak- Eylül 2023 döneminde toplam net satış hacmini önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artırarak 422.543 tona ulaşmayı başardı.

Demir çelik sektörünün dokuz aylık performansını değerlendiren Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, “Türkiye ve dünyadaki ham çelik üretimine baktığımızda sektörümüzde yaşanan daralmayı çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Dünya çelik üretimde 2023 yılının ilk dokuz aylık dönemini incelediğimizde bir önceki yılla yaklaşık aynı seviyelerde kalarak 1 milyar 406 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

Aynı dönemde Türkiye’deki ham çelik üretiminin ise yüzde 10,1 daralarak 24,5 milyon ton, ihracat hacminin yüzde36,1 daralarak 8,9 milyon ton, ihracat gelirlerinin ise yüzde 42,8 azalışla 7,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Tüm bunların sonucunda ihracatın ithalatı karşılama oranı değer açısından geçen seneki yüzde 96 seviyelerinden yüzde 60 seviyelerine gerilemiştir” dedi.