Kocaer Çelik’te üst düzey atama

Kocaer Çelik, yönetim kadrosunu yenileyerek güçlendirmeye devam ediyor. Son yapılan atama ile Zümrüt Can Ambarcı, Strateji ve Yatırımcı İlişkileri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

İstanbul Üniversitesi’nde ekonomi lisans ve sermaye piyasalari ve borsa yüksek lisans eğitimin ardından New York Üniversitesi’nde kurumsal finans ve değerleme eğitimi alan Zümrüt Can Ambarcı, kariyerine Yapı Kredi Bankası Yatırım Bankacılığı bölümünde hisse senedi analisti olarak başladı. 25 yılı aşan kariyerinde Yapı Kredi Yatırım, Ata Yatırım, Alternatif Yatırım ve TSKB-Yatırım Finansman gibi kurumlarda hisse senedi araştırma ve uluslararası hisse senedi satış bölümleri başta olmak üzere farklı alanlarda yönetim kademelerinde görev yapan Sayın Ambarcı, büyük halka arzlarda ve kurumsal satış süreçlerinde yer alarak, yerli ve yabancı fonlara Türkiye piyasaları ve ekonomisi hakkında Türkiye’de ve yurtdışında araştırma hizmeti verdi.

Kocaer Grubu’na katılmadan önce İslam Kalkınma Bankası’nın Derecelendirme şirketi IIRA Rating Agency’de Uluslararası Ilişkiler ve Derecelendirme’den sorumlu Direktör ve Türkiye Ülke Yöneticisi olarak görev yapan Sayın Ambarcı, aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans seviyesinde finans, şirket değerleme ve finansal modelleme dersleri veriyor.