Kocaer Çelik’ten yüzde 200 kâr artışı

Türkiye’nin en büyük çelik ihracatçılarından Kocaer Çelik,2022 yılının ilk yarısına ait bilançosunu açıkladı.

6 kıtada 140 ülkeye ihracat yapan, üretimini sürdürülebilirlik ilkesiyle ve yeşil enerjiyle gerçekleştiren Kocaer Çelik, ilk yarıda satış hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153 artırarak 4,3 milyar TL’ye ulaştırırken, net kârını da yüzde 200 artışla 323 milyon TL’ye çıkardı.

Şirketin faiz amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 220 artarak 926 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarı verilerini değerlendiren Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, demir-çelik sektöründe küresel düzeyde yaşanan dalgalanmalara rağmen yılın ilk yarısında halka arz sürecinde belirledikleri hedefleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Net kârlarının 2021’in aynı dönemine göre yüzde 200 oranında artış kaydettiğine dikkat çeken Kocaer, “Katma değerli ürünlerimizin verdiği destek sayesinde bu yılın ilk altı ayında, 2021 yılının tamamından daha fazla net satış geliri elde ettik. Katma değeri yüksek ürünlerimizin satış miktarlarını artırmak için 2022 yılı sonunda A2 Fabrikamızı, 2023 yılı ortasında A1 Fabrikamıza katma değerli ürünlere yönelik yatırım yaparak küresel rekabet gücümüzü ve ihracatımızı daha da arttırmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Enerjisinin yüzde 33’ü yenilebilir kaynaklardan

Yıllık 800 bin ton üretim kapasitesi olan Kocaer Çelik’in İzmir’deki üretim tesislerinin çatılarını güneş enerji sistemiyle kaplattığını, rüzgâr enerjisi yatırımı için de teknik danışmanlık sözleşmesi imzaladıklarını anlatan Kocaer, şunları kaydetti: “Yenilenebilir enerji ve katma değerli ürünler alanında hedeflediğimiz yatırımlarımız da programlandığı gibi tüm hızıyla devam ediyor. Halihazırda tükettiğimiz enerjinin yüzde 33’ünü kendi tesislerimizde yenilebilir kaynaklardan üretiyoruz. Devam eden yatırımlarımız tamamlandığında, mevcut 13 milyon KwH kurulu gücümüzü 30 milyon KwH’a çıkartırken, tükettiğimiz enerjinin yaklaşık yüzde 66’sını kendi tesislerimizde üretiyor olacağız. Önümüzdeki yılın sonuna kadar tükettiğimiz enerjinin tamamını da üretmeyi hedefliyoruz.”