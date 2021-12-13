Koçaslanlar, PAKCS markasıyla kapaklı damper üretimine başladı

Esra ÖZARFAT

BURSA - Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, önümüzdeki günlerde piyasada olacak PAKCS Kapaklı Damper ile kaliteyi ve yol güvenliğini üst seviyede sunmayı hedeflediklerini söyledi. İzmir’deki 12 bin 500 metrekarelik tesislerinde üretime başladıklarını belirten Koçaslan, kapaklı damperin alt şasi grubunu, 2006’dan beri kesintisiz bayiliğini yaptıkları TIRSAN şasi üzerine inşa ettiklerini söyledi. Mahmut Koçaslan, “Kapaklı damper sektöründe en büyük sorun üretim süreçlerinde bir standardın olmamasıdır. Bu sebep de bizlerin bu yatırım içerisine girmemize neden olmuştur. PAKCS markası ile üreteceğimiz kapaklı damperin her bir parçası aynı standartta olacak, yedek parça ihtiyacı anında, müşteri herhangi bir parçasını talep ettiğinde aracın üzerine orijinal ekipman gibi kendisi montajını yapabilecek. Bu özellik ihtiyaç anında aracın satış sonrasında daha hızlı onarım yapılmasına, daha az zaman hareketsiz kalmasına, yani ticari verimliliğine katkı sağlayacak. Burada yapılan kalıplar, kullanılan kaynak modelleri, sac birleştirme yöntemleri güncel yeniliklerle yapılıyor. Yine sektöründe ilk olarak kurmuş olduğu boya tesislerinde, 4 adet 16 metrelik kombine fırınlar ile kimyasal yıkama/ kumlama/ astarlama/boyama ile üretim safhası tamamlanıyor. Bu yöntem ile aracın daha uzun ömürlü olmasını sağlıyoruz” dedi. Koçaslan, 2022’de 250, 2023’te ise günde 3 adet olmak üzere toplam 900 kapaklı damper üretimi yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. Kapaklı damperi TIRSAN’ın yanı sıra ihraç pazarlarına da sunacaklarını, 2022’de yüzde 30, 2023’te yüzde 50 ihracat seviyesine çıkacaklarını kaydeden Mahmut Koçaslan, aynı yerde kamyon üstü, tekli, ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı araç taşıyıcı üst yapıların da üretimine hazırlandıklarını ifade etti.

Koçaslanlar olarak karayolunda hareket eden, tekeri olan her segmente hitap ettiklerine işaret eden Mahmut Koçaslan, 6 ilde 17 ayrı lokasyon ile 37 dünya markasının partnerliğini yaptıklarını aktardı. Koçaslan, “Müşterilerimizin satış ve satış sonrasındaki süreçlerde onların çözüm ortağı olmak temel prensibimiz. Maksimum memnuniyet odaklı yaklaşımımızı günün şartlarına entegre edebilmek için teknolojiyi ve yenilikleri titizlikle takip ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını iyi analiz edip onların ihtiyaçlarına en doğru zamanda, en doğru biçimiyle cevap veriyoruz” diye konuştu.