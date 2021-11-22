Koçaslanlar, Renault Trucks’ın yeni araçlarını tanıttı

BURSA (DÜNYA) - Bursa, Kocaeli, İstanbul Orhanlı ve İstanbul Hadımköy’de plazaları bulunan Renault Trucks Yetkili Bayisi Koçaslanlar Otomotiv ve Renault Trucks, Türkiye lansmanı gerçekleştirilen T, C, K araçlarını Bursa’da taşımacılık profesyonelleriyle buluşturdu. Renault Trucks’ın yıllardır sürdürdüğü kesintisiz gelişim stratejisinin devamı olarak sunduğu yeni Evo serisi büyük ilgi gördü. Araçlar dış tasarımlarındaki değişimler ve kabin içi konforun arttırılmasının yanı sıra yakıt tasarrufu, dayanıklılık, maksimum çalışma süresi ve satış sonrası hizmetlerdeki yenilikleri bir arada sunmasıyla büyük dikkat çekti. Koçaslanlar Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan: “Çok kısa bir sürede herkesin tercihi olan yeni Evo serisi ile sektörün talep ve ihtiyaçlarını maksimum seviyede karşılıyoruz. Otomobil benzeri bir sürüş konforuna sahip olunması yönündeki talepler doğrultusunda tasarlanan yeni T, C, K modelleri ile firma sahiplerine maximum araç hizmet süresi, karlılığı artırıcı toplam sahip olma maliyeti sürücülere ise konforlu ve güvenlikli sürüş keyfi sunulmaktadır” dedi.

Uzaktan bağlantılı hizmetler sunulacak

Yeni Evo serisi araçlarda, yakıt ekonomisi, maksimum hizmet süresi ve konforun bir üst seviyeye taşındığını belirten Koçaslanlar Genel Müdürü Mesut Süzer, mevcut özelliklerin firmalara avantaj sağladığına işaret etti. Yeni Evo serisi ile satış sonrası hizmetlerde de birçok gelişimin de yaşanacağını belirten Renault Trucks Türkiye Bayi Ağı Geliştirme ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Özgür Fırat ise 2022 yılından itibaren sunmaya başlayacakları uzaktan bağlantılı hizmetler ile müşteri çözümlerini geliştirdiklerini söyledi. Fırat, Optifleet Filo Yönetim Sistemi, bağlantılı bakım planı, uzaktan bağlantılı servisler ve Excellence Predict gibi çözümler ile müşterilerin toplam sahip olma maliyetlerini minimize eden hizmetleri sunmaya başlayacaklarını duyurdu.