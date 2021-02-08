Koçaslanlar, yedek parçada PAKCS konseptiyle büyüyecek

Esra ÖZARFAT

BURSA - Yedek parça satışında daha kaliteli hizmet vermek adına PAKCS markasını oluşturduklarını belirten Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, “PAKCS markası altında ticari araçlarda en fazla kullanılan ve yenilenmesi erken parçalar yer alıyor. Kendi markamızla üretimini yaptırıp pazara sunuyoruz. İç pazarın yanı sıra Avrupa ülkelerinin tamamındaki servis ve tamir bakım noktalarında ürünlerimiz yer alıyor. Bir ileriki aşamada da PAKCS konsept TIR servisleri açmayı hedefliyoruz” dedi. Koçaslanlar olarak ağır vasıtada pazarı domine eden bir kuruluş olduklarına işaret eden Muhsin Koçaslan, 1974’te kurulan firmanın bugün yerel bir kuruluş olmaktan çıkarak ağır vasıta satış, bakım ve kiralama alanlarında Marmara ve Ege bölgesinde etkin olduğunu dile getirdi. Koçaslan, “Bölgede satılan araçların yüzde 50’si bizim aracılığımızla satılıyor. Satışın yanı sıra TIR kiralaması da yapıyoruz. Bünyemizde Renault, Dacia, Isuzu, Karsan, Renault Trucks, Daf Trucks, Man Trucks, Hyundai Trucks, Tırsan, Kässbohrer, Bosch Car Service markalarını bulundurarak, satış ve satış sonrası hizmet veriyoruz” diye konuştu.