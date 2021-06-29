KoçDigital, Platform360'ı 'bulut'a taşıdı

KoçSistem’in yüzde 100 iştiraki KoçDigital, IoT yönetim platformu Platform360’ı KoçSistem Maximus Bulut altyapısı üzerinden büyük ya da küçük tüm şirketlerin hizmetine açtı.

Platform360 bulut hizmetleri hakkında bilgi veren KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca, Platform360’ı bulut üzerinden tüm Türkiye’nin hizmetine sunduklarını aktardı.

Platform360 bulut hizmetlerini işletmelerın artık üretim süreçlerini dijitalleştirerek izlemek, güvence altına almak ve ürün kalitesini geliştirmek için etkin şekilde kullanabildiğine dikkat çeken Akarca, şunları kaydetti:

"Özellikle büyük ölçekli şirketler, bu avantajlara, Platform360 üzerinden daha hızlı erişebilirken, kurumların küresel ölçekte dijital değeri ve rekabetçiliği de platformun sağladığı olanaklarla artış gösteriyor. Platform360, her ölçekten işletmelerin, mevcut üretim ortamlarını uzaktan yönetebilmek ve üretim hatlarını iyileştirebilmek için önemli bir açılım sunuyor. Küresel rekabete uyum sağlama çabası içinde olan büyük, orta ya da küçük, her ölçekten işletme üretim süreçlerini dijitalleştirmek için Platform360 Bulut ile şimdi daha hızlı hareket edebilecek."