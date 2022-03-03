Koç’ta 'eşitlik seferberliği'

Yasemin SALİH

Geçen yıl Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin başlattığı “Nesiller Boyu Eşitlik Forumu”nun “teknoloji ve inovasyon” alt başlığında küresel imzacıları arasında yer alan Koç Holding, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken çıtayı yükseltti. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaşması amacıyla teknoloji ve inovasyon alanında önümüzdeki beş yıl için konulan hedefl er, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl ev sahipliğinde, Arter’de düzenlenen törenle açıklandı. Törende, Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Koçfinans Genel Müdürü Yeşim Pınar Kitapçı, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ve TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner yer aldı.

30 proje ile 500 bin kişiye ulaşılacak

Koç Holding, açıklanan planla toplumsal cinsiyet eşitliğinde tam bir seferberlik başlattığını duyurdu. Plana göre Aygaz, Arçelik, Ford Otosan, Koçfinans, Tofaş, Tüpraş, TürkTraktör ve Yapı Kredi, Koç Holding’in öncülüğünde, önümüzdeki 5 yıl boyunca teknoloji ve inovasyonda kadın ve kız çocuklarına yönelik fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışacağını taahhüt etti. Yol haritalarını açıklayan genel müdürler, teknoloji ve inovasyon alanında kadın çalışan oranlarını artırmayı hedefl ediklerini duyurdu. Ayrıca toplumsal dönüşümü hızlandırmak için gençlere odaklanan yaklaşımla ilköğretim, lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilerin teknoloji ve inovasyon alanına yönelmeleri ile bu alanda güçlenmeleri için de çalışacaklar.

Şirketler taahhütlerine ulaşmak için ilk etapta çalışanlarına, çalışanlarının ailelerine, iş ortaklarına, ilköğretim, lise ve üniversite çağındaki gençlere ve girişimci kadınlara yönelik 30’a yakın program ve projeyi hayata geçirecek. Bu kapsamda kamu, üniversite, sivil toplum ve sosyal girişim iş birlikleri ile eğitim içerikleri oluşturulacak, model uygulamalar geliştirilecek, kadınlar ve kız çocuklarına yönelik mentörlük programları gerçekleştirilecek. Projeler kapsamında gençlerin yanı sıra bayi ağını kapsayan ekosistemlerine ve kadın girişimcilere de ulaşacak toplumsal programlar ile beş yılda toplam 500 bin kişiye erişilmesi hedefleniyor.

Koç şirketlerinin taahhütleri

■ ARÇELİK: Tüm küresel operasyonlarında STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanında çalışan kadın oranını yüzde 16’dan yüzde 35’e yükseltmeyi hedefl iyor. 100 bin kız öğrenciye teknoloji-tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım dersleri vermeyi, 2026’ya kadar küresel ölçekte düzenlenen girişimcilik programları aracılığıyla 5000 kadına ulaşmayı, kadın girişimlere 4 milyon dolar fon aktarılmasına aracılık etmeye kadar çeşitli toplumsal programlara imza atmayı taahhüt ediyoruz. ‘Sen Mühendissin Bizimlesin’ adlı programını da 2026’ya kadar Romanya, Pakistan ve Güney Afrika’ya taşıyacağız.

■ TÜPRAŞ: Mühendislik, Ar-Ge, İnovasyon, Hizmet Tasarımı ve Bilişim Teknolojileri bölümlerinde çalışan kadın oranını yüzde 23’ten yüzde 40’a yükselteceğiz. Yeni işe alımda kadın çalışan oranının yüzde 50 olması için çalışacağız. “Teknoloji ve İnovasyonda Kadın Gücü” programı kapsamında, STEM alanlarında çalışma potansiyellerini ortaya çıkaracak ve feminist teknolojilerin geliştirilmesine teşvik edecek eğitim projeleriyle 90 bini ortaokul, 10 bini üniversite olmak üzere toplam 100 bin kız öğrenciye ulaşmayı taahhüt ediyoruz.

■ AYGAZ: Teknoloji ve inovasyon alanlarında çalışan kadın oranını yüzde 13’ten yüzde 35’e yükseltmeyi, kadın yönetici oranını ise yüzde 12’den yüzde 21’e çıkarmayı hedefliyoruz.

■ YAPI KREDİ: Teknoloji alanında kadın çalışan oranını 5 yıl içinde yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarmayı, kadın yönetici oranını ise yüzde 22’den yüzde 27’ye yükseltmeyi hedefl iyoruz. Yapı Kredi’nin iştiraklerinden Yapı Kredi Teknoloji’de de işe alım süreçlerinde kısa listeye giren her 3 adaydan 1’inin kadın olması adına çalışılacak.

■ KOÇ FİNANS: Şirket genelinde yüzde 50 olan kadın çalışan oranını korumayı aynı zamanda teknoloji ve inovasyon alanında yüzde 40 olan kadın çalışan oranını da yüzde 50’ye çıkarmayı, cinsiyet eşitliğinde farkındalık yaratarak bu konuya liderlik etmeyi taahhüt ediyoruz.

■ FORD OTOSAN: Teknoloji ve inovasyon alanlarında çalışan kadın oranını yüzde 18’den yüzde 30’a yükseltmeyi hedefl iyoruz. Eğitim, bilinçlendirme ve finansal destek projeleriyle 100 bin kadına ulaşmayı hedefl iyoruz.

■ TOFAŞ: Teknoloji ve inovasyon alanlarında çalışan kadın oranını yüzde 18’den yüzde 30’a yükseltmeyi taahhüt ediyoruz. Yönetim kademelerinde kadın oranını da yüzde 13’ten yüzde 20’ye çıkarmak için çalışacağız.

■ TÜRKTRAKTÖR: Teknoloji ve inovasyon alanlarında çalışan kadın oranını yüzde 36’dan yüzde 50’ye; geleceğin teknoloji ve inovasyon profesyonellerini yetiştirmek için staj programlarındaki kız öğrenci oranını ise yüzde 50’ye çıkarmayı taahhüt ediyoruz.